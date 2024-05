Mônaco foi o palco para o treino de classificação para a etapa deste fim de semana da Fórmula 1. O grande nome da sessão foi o de Charles Laclerc, que cravou 1min10s270 durante o Q3.

Oscar Piastri vai começar a corrida ao lado do monegasco, ficando a 0s154 do piloto da casa.

Max Verstappen, que bateu de leve em sua última tentativa, foi apenas o sexto colocado, deixando de se isolar no número de poles consecutivas que ele tem ao lado de Ayrton Senna.

O Treino

Q1

Após 'revezamento' na primeira colocação, Oscar Piastri assumiu a liderança com 1min11s881, à frente de Hamilton, Russell, Sainz e Verstappen.

Após Magnussen surpreender e chegar à ponta, Leclerc apareceu para fazer 1min11s653. Hulkenberg também causava espanto ao aparecer na quarta colocação.

Com três minutos para o final, Russell assumiu a liderança, com 1min11s492. Hamilton vinha na sequência, a 0s036 do líder.

Norris, que quando o cronômetro zerou era o antepenúltimo, foi o nono em sua tentativa derradeira.

Os eliminados foram Alonso (16º), Sargeant (17º), Pérez (18º), Bottas (19º) e Zhou (20º).

Q2

Sainz começou bem, com 1min11s177, com Verstappen na segunda posição nos primeiros minutos, a 0s019 do espanhol.

O holandês deu a resposta com menos de 10 minutos para o final, com 1min11s019. Tsunoda também aparecia bem, em terceiro.

Piastri cravou 1min10s756 e assumiu a ponta, seguido por Leclerc a 0s069, com menos de cinco minutos para o término do Q2.

Norris mostrou força, ao tomar a liderança de seu companheiro com 1min10s732. Ainda deu tempo para Verstappen se colocar entre as McLarens, a 0s013 de Norris.

Foram eliminados: Ocon (11º), Hulkenberg (12º), Ricciardo (13º), Stroll (14º) e Magnussen (15º).

Q3

Na decisão, Hamilton começou os trabalhos com 1min10s975, mas logo foi superado por Leclerc, com 1min10s418, ficando à frente de Piastri em 0s026. Em sua primeira tentativa, Verstappen foi o terceiro, a 0s149 do líder.

Com menos de cinco minutos, os ponteiros foram para a pista a decisão.

Leclerc fez 1min10s270, melhorando ainda mais o seu tempo. Piastri foi o segundo, seguido de Sainz, Norris, Russell e Verstappen, apenas em sexto.

O GP de Mônaco terá início neste domingo às 10h.

Grid de largada

