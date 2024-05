F1: Tsunoda é procurado por três equipes para 2025

Yuki Tsunoda está sendo procurado pela Haas, Audi e Alpine para a temporada 2025 da Fórmula 1. Porém, o interesse dessas três equipes esbarra em um ponto do contrato do japonês com a Racing Bulls. O atual time do piloto tem uma cláusula que permite a renovação automático do vínculo.

Segundo rumores, essa cláusula precisa ser acionada até agosto. Se Helmut Marko não bater o martelo até lá, Tsunoda está livre para 2025 e pode seguir a negociação com as três pretendentes. Contudo, o consultor da Red Bull parece ter a intenção de renovar o contrato do piloto. Isso dá esperanças do japonês ser promovido para a equipe principal em 2026.

"Obviamente, o sonho de todos os pilotos que correram e estão correndo na Racing Bulls é a Red Bull", admitiu Yuki, mas no momento não parece haver nenhum sinal nessa direção. Sergio Pérez está esperando uma renovação para 2025. E tudo indica que ele se juntará a Max Verstappen no próximo ano.

Tsunoda disse que estava muito feliz com o progresso demonstrado pela equipe nesta primeira parte da temporada. "Somos os primeiros... dos outros", confirmou ele, destacando que a equipe está liderando a segunda metade do grid, uma posição que permitiu que Yuki chegasse à zona de pontos quatro vezes nas primeiras sete corridas.

Sem dúvida, o crescimento da Racing Bulls permitiu que Tsunoda olhasse para o futuro com mais serenidade, hoje, ele pode se dar ao luxo de realizar façanhas e já está a apenas dois pontos de seu recorde de pontos na temporada de 2023. Mas o japonês de 24 anos também está olhando mais adiante.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Esta é a primeira temporada em que Yuki está provando ser consistentemente rápido", explicou Marko, "ao mesmo tempo em que consegue controlar suas emoções, o que era seu maior problema. Para ser justo com ele, ele sempre teve lampejos de velocidade, mas este ano, com exceção da corrida na China, ele tem sido consistentemente rápido."

"Isso está mudando seu perfil e também sua consideração. Uma vaga na Red Bull? Tem que ser constante e duradouro, em 2026 ele pode até estar lá, mas tudo terá que ser avaliado."

O paradoxo é que Tsunoda, um piloto protegido pela Honda, poderia assumir o volante da Red Bull exatamente quando a fabricante japonesa rompe relações com a equipe. Marko afirma ter prioridade na gestão de Yuki ("nós o apoiamos nos últimos anos, então teremos que ver"), mas não são poucos os que acreditam que, a longo prazo, o futuro de Tsunoda está na Aston Martin, o próximo destino da Honda.

Nesse caso, eles estão falando de 2027, uma data que agora parece muito distante, mas não tão remota para o mercado de pilotos. Para Yuki, no momento, o ponto de interrogação são os próximos dois anos. Ele pode ficar na Racing Bulls, mirar apenas em 2025 e esperar ser promovido na temporada seguinte, ou pressionar Marko para ser liberado.

Doze meses atrás, isso não teria sido uma façanha impossível, mas hoje o cenário é diferente.O esquadrão também tem Liam Lawson no banco, que deve se juntar a Tsunoda em 2025, Ayamu Iwasa (atualmente na Superformula) e Isack Hadjar (terceiro na Fórmula 2).

Há uma consideração final: ausente de todo esse cenário está Ricciardo, que há apenas três meses estava no centro das atenções como um candidato em potencial para a Red Bull. Com exceção da corrida de velocidade em Miami, até agora Daniel não correspondeu às expectativas, mas na Fórmula 1 são necessários apenas dois GPs positivos para mudar tudo. Desde que, no entanto, eles realmente aconteçam.

LECLERC bate HAMILTON e domina 6ª, mas MERCEDES PROVOCA FERRARI! Alonso 3º, MAX só 4º | SEXTA-LIVRE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!