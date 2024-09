O GP do Azerbaijão trouxe uma mudança importante na classificação da Fórmula 1. Pela primeira vez em mais de dois anos, a Red Bull não é mais a líder do Mundial de Construtores da categoria.

Com a vitória de Oscar Piastri e o quarto lugar de Lando Norris, a equipe de Woking chega a 476 pontos na classificação, contra 456 da Red Bull, que contou apenas com a quinta posição de Max Verstappen, enquanto Sergio Pérez, que vinha em sua melhor prova em meses, acabou abandonando devido ao acidente com Carlos Sainz na penúltima volta.

O resultado também mantém a Ferrari por perto. A equipe de Maranello tem 425 pontos, ficando a 51 da liderança da classificação. A Mercedes é a quarta, mas já mais distante, com 309, contra 82 da Aston Martin.

Entre os pilotos, Verstappen respira aliviado após um GP bem abaixo do esperado. Mesmo com Norris fazendo uma grande corrida após largar de 15º para terminar em 4º, o holandês cedeu apenas três pontos para o rival na briga pelo título. O tricampeão tem 313 contra 254 do piloto da McLaren.

Charles Leclerc se mantém em terceiro e se aproximou de Norris, chegando a 235. Piastri também se junta à briga, com 222. Mais distante, Sainz completa o top 5 com 184.

Mundial de Pilotos da F1 após o GP do Azerbaijão:

Mundial de Construtores da F1 após o GP do Azerbaijão:

POSIÇÃO EQUIPES PONTOS 1 McLaren 476 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34 38 - - - - - - - - 2 Red Bull Racing 456 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12 10 - - - - - - - - 3 Ferrari 425 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 37 18 - - - - - - - - 4 Mercedes 309 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 16 17 - - - - - - - - 5 Aston Martin Racing 82 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1 - 8 - - - - - - - - 6 RB 34 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 29 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - 1 1 - - - - - - - - 8 Williams 16 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 10 - - - - - - - - 9 Alpine 13 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2 - - - - - - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PIASTRI tem VITÓRIA de GENTE GRANDE! NORRIS DERROTA VERSTAPPEN; PÉREZ E SAINZ BATEM no final

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!