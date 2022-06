F1: Comissários rejeitam protestos da Ferrari contra Red Bull

Carregar reprodutor de áudio

Os comissários da FIA recusaram os protestos da Ferrari contra Sergio Pérez e Max Verstappen por violações de limite na saída dos boxes. Assim, a Red Bull mantém o seu 1º e 3º lugar no GP de Mônaco.

Após a corrida, a Ferrari alegou que as duas Red Bull cruzaram a linha amarela que indica a saída dos pits no circuito. Os comissários investigaram as alegações e deram o resultado para as equipes envolvidas.

No caso de Verstappen, a Scuderia alega que o holandês passou a sua roda dianteira esquerda sobre a linha amarela, no início da subida da Beau Rivage. A Red Bull se defendeu dizendo que o carro continuou no lado direito da linha, como exigido pelo Código Esportivo da FIA. Os comissários reforçaram o ponto da equipe austríaca, apresentando que o Artigo 5 c) do Capítulo IV do Apêndice L do Código "estipula que na saída do pit um carro não pode cruzar a linha".

"Neste caso, o carro não cruzou a linha — para fazer isso, ele precisaria ter uma roda colocada completamente à esquerda da linha amarela", disseram os comissários.

Para o protesto de Pérez, os comissários falaram que a própria Ferrari reconheceu que o Carro 11 não teve nenhuma parte dos seus pneus traseiros e dianteiros cruzando a linha amarela e que o protesto não tinha fundamento.

Com os protestos recusados, a Red Bull manteve também os 40 pontos conquistados no GP de Mônaco.

