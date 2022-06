F1: Falta de energia no GP Mônaco impediu largadas paradas

Carregar reprodutor de áudio

Uma falta de energia afetou os sistemas e painéis utilizados pela Fórmula 1 para do GP de Mônaco e impediu as relargadas após bandeiras vermelhas. Além disso, terceiro adiamento da prova, que durou quase 1 hora, foi causado pelo mesmo motivo.

A FIA reagendou a largada em Mônaco pela primeira vez para 15h09, mas teve que adiar novamente para 15h16 após duas voltas de formação sob Safety Car. A chuva aumentou e a FIA queria dar tempo da equipes trocarem os pneus dos carros.

Com os carros alinhados no pit lane e pneus já trocados, aconteceu a falta de energia que afetou os sistemas e painéis utilizados para a largada. Esse terceiro atraso durou 45 minutos.

Apesar do sistema de ser corrigido a tempo da relargada sob safety car, foi decidido que os problemas com as luzes e painéis da reta principal inviabilizavam as largadas paradas durante a corrida. A FIA explicou que poderia ter escolhido uma largada parada antes da primeira bandeira vermelha.

Uma nova regra introduzida em 2020 diz que a corridas podem ser reiniciadas por uma largada parada se o diretor de prova julgar apropriado. Esta regra poderia ser aplicada depois da primeira bandeira vermelha por causa da chuva e também para a relargada após a batida de Mick Schumacher.

Lewis Hamilton disse após o GP de Mônaco que ele acredita que duas largadas paradas seriam possíveis, mas estava ciente que o spray dos pneu seria "louco" após forte chuva, o que deixava a largada sob Safety Car a melhor opção.

Diversos pilotos, como Kevin Magnussen, falaram que não entenderam porque a corrida não começou às 15h, pois seria possível lidar com a chuva no início da prova.

A FIA explicou que a decisão de suspender a largada foi tomada por motivos de segurança, visto que não houve nenhuma atividade sob chuva nos treinos.

F1 AO VIVO: PÉREZ SEGURA SAINZ e vence em Mônaco, com Verstappen à frente de Leclerc; veja DEBATE | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: