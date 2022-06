F1: Schumacher diz que acidente foi "super estranho"

Carregar reprodutor de áudio

Mick Schumacher chamou a sua batida no GP de Mônaco de "super estranha". O alemão da Haas perdeu a traseira na chicane da Piscina e bateu com força nas barreiras. O choque foi tão forte que a parte de trás do carro se dividiu em dois na altura do câmbio.

Schumacher precisou passar no centro médico após o acidente. Por alguns segundos, a transmissão da corrida não mostrou a imagem do carro. Somente quando foi liberado o rádio indicando que ele estava consciente e bem que a Haas partida ao meio foi mostrada.

A batida levou a direção de prova a acionar o Safety Car Virtual. Na sequência foi liberado o Safety Car "real" até que a corrida ficou sob bandeira vermelha para que as barreiras fossem recolocadas.

A ida de Mick para o centro médico foi uma medida de precaução. O piloto foi rapidamente liberado pelos médicos da FIA. Schumacher não entendeu muito bem como ele perdeu o controle do carro.

"Foi super estranho. Pelo que eu vi no vídeo, parecia que eu estava 10 cm fora da linha de corrida. Isso talvez me fez passar por cima de uma poça ou algo assim com o pneu de frente, e então levou a uma derrapada com a traseira"

"Foi aí que a traseira saiu. Eu tentei corrigir e por isso eu fui para a esquerda. Isso é muito, muito infeliz e irritante.", disse Schumacher.

A batida de Schumacher aconteceu momentos depois que seu colega de equipe Kevin Magnussen abandonou por problemas no motor. A transmissão mostrou Magnussen andando no paddock próximo da batida do alemão. Assim, o fim de semana em Mônaco terminou mais cedo para a Haas.

F1 AO VIVO: PÉREZ SEGURA SAINZ e vence em Mônaco, com Verstappen à frente de Leclerc; veja DEBATE | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: