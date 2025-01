O clima nublado e chuvoso não foi capaz de fazer com que os tifosi desistissem de assistir, nem que por apenas alguns instantes, Lewis Hamilton pilotando um carro de Fórmula 1 da Ferrari pela primeira vez na carreira.

Apesar de não ter batido recordes durante as 30 voltas que completou em Fiorano na última quarta-feira, Hamilton foi a Maranello nos dias anteriores e vê-lo em um SF-23 era a visão que os fãs da Scuderia queriam ter desde que a saída do britânico da Mercedes foi anunciada, há quase um ano. Porém, o real valor de Hamilton para a equipe italiana não pode ser medido apenas na pista, mas muito fora dela também.

A Ferrari sempre foi perfeitamente capaz de fechar grandes parcerias e atrair patrocinadores, além do grande número de vendas de merchandise, mas a chegada do heptacampeão muda tudo. Isso se tornou bastante claro quando, no começo da semana, a foto de Hamilton junto à Ferrari F40 tornou-se a foto mais curtida da F1 na história do Instagram.

Na terça-feira, Hamilton postou uma foto vestindo o macacão da Ferrari pela primeira vez em seus perfis próprios nas redes sociais e a análise desse post - que, na quinta à noite, já tinha sido visto por mais de 11 milhões de usuários - pelo site Sponsorlytix mostrou como essas impressões impactaram os patrocinadores da escuderia.

A empresa de análise de dados esportivos, que trabalha com grupos como a Associação Feminina de Tênis, usa IA para medir patrocínios esportivos e outros dados utilizando estatísticas que são mapeadas em tempo real. A empresa fez os cálculos do post de Hamilton quando ele alcançou a marca de oito milhões de impressões e mediu os valores gerados para as marcas que patrocinam a Ferrari.

“Toda logo colocada no kit de Lewis oferece incrível valor, demonstrando a sinergia entre a presença de um atleta nas redes sociais e os patrocinadores de um time”, explica Omar Al Raisi, CEO e fundador da Sponsorlytix.

A análise descobriu que, individualmente, o post valia US$62.100 para a HP, patrocinadora principal da equipe, e US$50.000 para a Ferrari. Shell, IBM, VGW, Ceva e Puma ultrapassaram a marca de US$40.000. Esses números foram gerados a partir de um único post, apenas horas após ter sido publicado por Hamilton e antes mesmo de ele ter participado de um GP pela equipe.

Enquanto os debates sobre como ele vai lidar com o novo companheiro de equipe Charles Leclerc continuam, o lado dos negócios e a parte econômica de sua chegada já estão demonstrando ter valido a pena.

