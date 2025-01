Uma das várias características que distinguem a Ferrari de qualquer outra fabricante de automóveis é a paixão de seus fãs, hoje reconhecida em todo o mundo, tanto que até mesmo o termo italiano, tifosi, é usado em vez de "fã" em todos os lugares.

E a expectativa e a atenção para a estreia de Lewis Hamilton ao volante de um carro da equipe, especificamente o SF-23, só poderiam ser muito grandes, já que os regulamentos da Fórmula 1 permitem o uso de um carro pelo menos 24 meses mais velho do que o ano atual.

Já nos últimos dias, ficou claro que seria necessária uma organização adequada para conter o fluxo de fãs, tanto que os hotéis entre Maranello, Modena e os arredores estavam esgotados, não apenas para os tifosi, mas também para vários insiders do exterior que não queriam perder a primeira aparição do piloto britânico com a Scuderia no peito.

A neblina em Fiorano Foto de: Francesco Corghi

Com isso em mente, nem é preciso dizer que muitas pessoas programaram seus despertadores para o amanhecer e, de fato, às 7h em ponto, depois de estacionar e vestir-se em camadas para combater o frio e a umidade que costumam atingir a parte baixa de Emilia nessa estação, a ponte com vista para as duas primeiras curvas da pista de Fiorano já abrigava cerca de cem pessoas que haviam tomado seus lugares com bastante antecedência.

Escadotes e bancos já haviam surgido na noite anterior e eram usados como "marcadores de lugar" pelos fotógrafos mais inveterados, que também não desprezavam a posição elevada em meio aos torcedores. O sol surgiu por trás das nuvens, mas não iluminou o cenário! Pelo contrário, uma densa neblina continuou a envolver a atmosfera, enquanto às 7h30 membros das equipes de segurança privada chegaram para verificar com a polícia se o dia estava transcorrendo da melhor forma possível.

O prefeito de Maranello, Luigi Zironi, pediu reforços às prefeituras da região para garantir que houvesse policiais suficientes para lidar com o impacto dos fãs, que não queriam perder um evento histórico, tanto que organizaram um café da manhã... do tipo "faça você mesmo" no local, usando um pequeno e engenhoso fogão de acampamento para preparar café e biscoitos.

Fãs da Ferrari em Fiorano Foto de: Francesco Corghi

A ponte foi invadida rapidamente e, em uma hora, era praticamente impossível sair do lugar, exceto com a certeza de que o espaço deixado para trás nunca mais seria encontrado, devido à multidão que se aglomerava. Alguns tentaram atravessar o pequeno parapeito que separava a calçada da rua (apesar dos sinais de proibição), sendo imediatamente repreendidos pelos guardas de trânsito que faziam o possível para criar uma brecha para aqueles que precisavam passar e se deslocar, sem correr o risco de entrar na já movimentada Via Giardini.

Por volta das 8 horas, o número de carros de pessoas a caminho do trabalho havia claramente aumentado e alguns até cumprimentaram os presentes com buzinas e gritos de incitamento, que um pequeno grupo logo tomou como ponto de partida para lançar cantos pró-Ferrari, Hamilton e, especialmente, Charles Leclerc.

Bandeiras e faixas também não podiam deixar de colorir a manhã sombria, com neblina até as 9h, e o medo de não conseguir ver nenhuma operação na pista tão cedo, apesar de os fiscais terem feito uma varredura com o Safety Car e algumas rotas de fuga montadas em tratores.

Fãs da Ferrari em Fiorano Foto de: Francesco Corghi

A visão obscurecida pelos bancos de neblina distraiu e desencorajou principalmente os presentes, que pretendiam comer brioches enquanto conversavam para passar o tempo, mas, acima de tudo, obscureceu a visão da persiana da garagem pela qual Hamilton saiu às 9h16.

O som do motor híbrido V6 turboalimentado chamou a atenção depois de algumas reduções de marcha e o SF-23 emergiu na Curva 1 sob o rugido da multidão, enquanto Lewis (distinguível pelo capacete amarelo e pelo número 44 na aleta do capô) acenava com a mão, cumprimentando seus novos torcedores pela primeira vez em uma Ferrari.

Duas voltas para verificar os sistemas e as condições da pista, depois outro pit stop antes de começar o trabalho, enquanto a neblina começava a se dissipar, finalmente mostrando toda a pista e o prédio que, nos últimos anos, tem sido a casa de Antonello Coletta e dos programas WEC e GT, e que está localizado atrás dos boxes, onde a lendária casa de Enzo também era visível.

Fãs da Ferrari em Fiorano Foto de: Francesco Corghi

Depois de tirar as primeiras fotos e trazer para casa os inevitáveis vídeos para compartilhar imediatamente nas redes sociais, a satisfação dos presentes foi sentida imediatamente, conscientes de que estavam vivendo um sonho.

"Três de nós viemos do Piemonte, não podíamos perder esse encontro e reservamos um hotel para estar aqui a tempo", diz Sandro, um jovem de Novara que, junto com seus amigos de Turim, Mattia e Fabio, já estava à espreita às 7h, depois de ter dirigido até Maranello no dia anterior.

"Conseguimos encontrar Leclerc em frente à sede da Ferrari, para quem eu pedi que autografasse um desenho meu, uma emoção maravilhosa. Fiquei viciado em F1 graças ao filme Rush e não poderia perder esse dia".

Mattia acrescenta: "Por volta do meio-dia de terça-feira, estávamos aqui, aproveitamos para fazer um passeio pela cidade, mas depois ficamos em frente à entrada da fábrica na esperança de que o... Rei aparecesse [referência a Hamilton], mas infelizmente ele não apareceu. Ainda assim, foi uma ótima experiência, esperávamos tantas pessoas, então foi melhor chegar cedo".

Fãs da Ferrari em Fiorano Foto de: Francesco Corghi

Também é curioso ver para que lado a balança do apoio está inclinada, agora que um campeão mundial múltiplo e piloto estrela como Hamilton chegou para flanquear um favorito indiscutível da Ferrari como Leclerc.

De acordo com o trio entrevistado, o resultado é um magro 2-1 a favor do monegasco, mas todos concordam com uma frase em comum: "No final, a Ferrari vem em primeiro lugar, portanto, se uma Rossa vencer, ficaremos felizes".

Apesar de alguns emblemas da Mercedes e até mesmo um caminhão com a cabine pintada com imagens do inglês cruzando a ponte de Fiorano duas vezes com trombetas em dois tons, é seguro dizer que a expectativa por um piloto não ofuscou o outro; é curioso que não faltaram cantos para Leclerc mesmo quando Hamilton estava nos boxes. Também chamou a atenção uma imagem chamativa de Charles em forma de santinho impressa e agitada junto com as bandeiras Cavallino e a tricolor, que se somaram às faixas exaltando os dois pilotos.

Esperava-se, então, que o inglês saísse correndo para cumprimentar os presentes, e o episódio mais engraçado ocorreu quando três fotógrafos oficiais da Cavallino entraram na pista para tirar fotos dos arredores; alguém notou que um deles era negro e - um pouco apressado demais - gritou: "Lá vem Lewis!".

Vários começaram a escalar o guarda-corpo da ponte para descer em direção às redes da pista, levando alguns escorregões e tombos (sem ferimentos) devido à inclinação e à grama molhada. Apenas para demonstrar uma amarga decepção quando a verdade veio à tona, juntamente com as manchas de lama em suas calças...

Fãs da Ferrari em Fiorano Foto de: Francesco Corghi

O verdadeiro Lewis terminou seu programa após 30 voltas e, às 12h42, entrou em um carro de serviço para se juntar à multidão na primeira curva, que o saudou com um segundo rugido assim que a porta do carro se abriu. Um minuto e pouco depois, também porque a chuva começou a cair copiosamente do céu, convencendo os presentes de que, naquele momento, era melhor ir comer alguma coisa, já que o tempo estava passando.

A ponte se esvaziou rapidamente: só restaram os obstinados, que às 13h30 foram recompensados com as primeiras oito voltas do Leclerc, que subiu no SF-23 numerado com seu 16 muito pessoal. O piloto monegasco completou um total de 14 voltas, em três stints, e depois Charles correu para cumprimentar e agradecer aos fãs, que ficaram encantados com alguns "donuts" na primeira e na última curva. Grande dia da Ferrari.

