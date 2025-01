Lewis Hamilton fez sua estreia pela Ferrari no dia 22 de janeiro, aparecendo pela primeira vez com o macacão vermelho. Porém, as primeiras 30 voltas no SF-23 não será o único momento do heptacampeão testando pela equipe de Fórmula 1.

Na verdade, o piloto voltará para o volante em Barcelona, para participar dos testes da Pirelli no Circuito de Barcelona-Catalunha nos dias 4 e 5 de fevereiro, dessa vez, com o SF-24.

Mas, antes mesmo de assumir o carro com as mais novas atualizações ainda de 2024, o britânico voltará com o SF-23 nos dias 28, 29 e 30 para se adaptar ainda mais ao estilo de trabalho dos italianos.

Com o SF-24, o piloto guiará usando pneus da Pirelli para 2026, segundo informações da AutoRacer. Essa é a maneira que a Ferrari encontrou de 'burlar' a regra dos Testes de Carros Anteriores.

O teste é um momento importante para o piloto se adaptar aos carros da Ferrari e entender a maneira como o time funciona internamente antes de sua estreia oficial no dia 16 de março na Austrália.

BORTOLETO tem desempenho “EXCELENTE” em testes da SAUBER em Ímola; saiba TODOS os DETALHES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa o que Hamilton pode esperar na Ferrari

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!