Grupo Globo deve readquirir direitos da F1 para 2025; saiba mais

Uma grande surpresa pode agitar as transmissões da Fórmula 1 no Brasil. Após cinco anos, o Grupo Globo deve voltar a transmitir a maior categoria do automobilismo mundial, segundo apurado pelo Motorsport.com e repercutido por outros veículos de comunicação após o colunista do R7 Flavio Ricco, especializado em televisão, publicar, no começo desta sexta-feira, que a Band e a elite global do esporte a motor devem se 'divorciar'.

O retorno da F1 ao Grupo Globo era inesperado pelo fato de o Grupo Bandeirantes ainda ter um acordo com a Liberty Media, dona da categoria, até o fim de 2025, como a emissora paulista vem destacando em caráter oficial. Entretanto, procurada pela reportagem, a cúpula de esportes da Band não respondeu.

A Band 'recebeu' a F1 em 2021, após quatro décadas da competição na Globo, e, após um primeiro ano com grandes resultados, 'puxados' pela batalha épica entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pelo título, a competitividade não foi a mesma nas temporadas seguintes.

Além disso, o Motorsport.com apurou dificuldades no pagamento à F1 pela Band, que viu um de seus parceiros comerciais não honrar compromissos de patrocínio acordados para exposição de marca nas transmissões. Com tais problemas no pagamento, players vêm negociando com a F1, inclusive a Globo.

O Motorsport.com vem apurando a situação há dias e pode confirmar que o grupo de comunicação sediado no Rio de Janeiro está 'na pole' para readquirir os direitos de transmissão junto à Liberty. Internamente, o assunto já é dado como realidade nos corredores da emissora carioca. Neste sentido, aliás, o colunista Flavio Ricco reporta que haverá reunião sobre o tema na Band na próxima segunda-feira.

De acordo com a F5, as transmissões da F1 no Grupo Globo a partir de 2025 devem ocorrer principalmente no SporTV, canal de TV fechada, com veiculação também no Globoplay, streaming da emissora. A Globo, na televisão aberta, ficaria com etapas especiais como o GP de São Paulo, no Brasil.

Além da cúpula de esportes do Grupo Bandeirantes, a reportagem do Motorsport.com também procurou a assessoria de imprensa oficial da emissora do Morumbi, que respondeu o seguinte: "o contrato da Band com a Fórmula 1 é válido até 2025". O espaço segue aberto.

