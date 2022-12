Sainz: "Márquez seria Ayrton Senna na Fórmula 1"

Carregar reprodutor de áudio

Alcançar a elite do esporte mundial é algo muito complicado, ainda mais em modalidades tão elitistas como o automobilismo e o motociclismo. No entanto, tanto Carlos Sainz como Marc Márquez o conseguiram por méritos próprios, chegando mesmo a subir ao topo do pódio nas respetivas categorias, Fórmula 1 e MotoGP.

Recentemente, os dois pilotos se encontraram em um evento e bateram um papo que rendeu uma declaração, no mínimo, 'polêmica' por parte do espanhol da Ferrari que garantiu que o piloto da Honda lembrava uma das figuras mais importantes de toda a história: "Márquez seria Ayrton Senna na Fórmula 1. Não tenho dúvidas sobre isso".

"Marc [Márquez] é o único que vi fazer coisas impossíveis como Senna fez", comentou Carlos Sainz, que recebeu uma resposta do seis vezes campeão da primeira classe em duas rodas.

Marc Márquez estava um pouco mais hesitante sobre quem igualar as habilidades do espanhol, embora ele tenha dado dois nomes muito curiosos: "Eu hesito entre dois cavaleiros. Você poderia, por exemplo, traçar um paralelo entre as carreiras de Carlos [Sainz] e Pecco Bagnaia, porque ambos explodiram lentamente, mas agora estão no topo ou perto dele".

"Ao mesmo tempo, poderia ser Alex Crivillé, embora ao contrário dele, Sainz vai ganhar vários títulos", disse Márquez.

