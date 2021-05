Neste sábado, Lewis Hamilton seguiu reescrevendo a história da Fórmula 1, conquistando a pole position para o GP da Espanha e sendo o primeiro piloto a atingir a marca centenária na categoria. E, para isso, o britânico teve que superar um forte desafio de Max Verstappen na primeira parte da classificação.

O holandês da Red Bull fez o melhor tempo do Q2 e parecia a caminho de mais uma pole no ano, mas Hamilton, após diversos ajustes no carro para resolver problemas de curva, conseguiu entregar uma volta voadora, superando o rival por 0s036 para fazer a 100ª pole da carreira.

Os dois candidatos ao título largam na frente de Valtteri Bottas, que terá Charles Leclerc ao seu lado, em boa exibição do monegasco no Q3, superando o companheiro de Ferrari, Carlos Sainz, que sai em sexto, ao lado de Esteban Ocon.

Já Sergio Pérez não teve um bom Q3, rodando na primeira saída e conseguindo apenas a nona posição, 0s900 atrás do tempo de Verstappen por conta de dores no ombro esquerdo que complicaram sua classificação.

A largada do GP da Espanha está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa do final de semana da F1 em Barcelona.

Confira o grid de largada para o GP da Espanha:

