Sergio Pérez disse que um problema com seu ombro esquerdo contribuiu para suas dificuldades na classificação para o GP da Espanha de Fórmula 1.

Pérez caiu para o oitavo lugar no Q3 no Circuito de Barcelona neste sábado (08), terminando a nove décimos atrás do companheiro de equipe da Red Bull Max Verstappen, que se classificou na segunda posição.

'Checo' revelou após a classificação que esteve lutando contra um problema no ombro durante a sessão, o que contribuiu para suas dificuldades.

“Foi um pouco difícil, não me sentia 100% comigo mesmo hoje”, disse.

“Tive um pequeno problema no ombro durante a classificação e estava a me sentindo mal durante todo o tempo."

“Mas falei com a equipe, revisamos tudo e devemos voltar 100% amanhã."

“Estava ficando cada vez pior conforme a classificação se desenvolvia, e eu me esforcei um pouco mais com isso.”

O mexicano se sente “bastante confiante de que podemos estar de volta à forma amanhã”.

O treino classificatório viu Pérez rodar durante sua primeira volta no Q3, que terminou com uma colocação apenas à frente de Lando Norris e Fernando Alonso.

“Foi apenas um dia ruim, não tive uma boa volta ao longo do dia”, disse o piloto da Red Bull.

“O Q1 estava bom, mas simplesmente não fizemos nenhum progresso depois disso. Eu não estava 100%, então foi muito difícil tirar o melhor do carro na classificação. ”

O oitavo lugar marcou o pior resultado do piloto no classificatório desde que estreou pela escuderia austríaca no Bahrein.

“Hoje, não foi um bom fim de semana no geral. Tem sido ruim da minha parte”, disse.

“No passado, você vê que as coisas estão começando a vir, e especialmente o ritmo, o ritmo está lá, o ritmo de corrida longa, há algum trabalho a fazer no desempenho, é isso."

“Conhecer um pouco mais o carro será fundamental", concluiu.

F1 2021: HAMILTON bate VERSTAPPEN e chega à POLE 100; veja debate sobre o grid do GP DA ESPANHA | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #103: TELEMETRIA - Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.