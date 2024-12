Os resultados das corridas inevitavelmente se destacam de forma mais vívida nos almanaques do automobilismo, mas um bom treino classificatório continua sendo a chave para construí-los na Fórmula 1, e a temporada de 2024 não foi diferente.

Uma olhada nos números de 2024 revela várias estatísticas interessantes a serem observadas para o grupo de pilotos - para aqueles que se saíram bem e outros que tiveram dificuldades.

Inevitavelmente, a performance do carro desempenha um papel importante nos resultados dos treinos classificatórios, já que é a principal chance de cada fim de semana (embora com duas sessões para eventos de corrida) de ver o ritmo puro, sem ressalvas quanto ao combustível ou ao modo do motor, embora a forma como o piloto tira o melhor proveito dos compostos da Pirelli também possa ser um fator extra importante.

Para todas essas estatísticas apresentadas aqui, analisamos apenas as sessões de classificação do GP, em vez das sessões quali de sprint.

No topo da lista estão os pilotos que fizeram o maior número de aparições no Q3 durante todo o ano, que foram Max Verstappen, da Red Bull, Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, e George Russell, da Mercedes - cada um deles chegou ao segmento de classificação de definição da pole 23 vezes.

Para fazer uma divisão, as aparições no Q2 se tornam relevantes e, nesse caso, Verstappen aparece em primeiro lugar, pois seu único resultado fora do Q3 em todas as sessões de qualificação de GP de 2024 foi quando ele foi eliminado no Q2 na corrida brasileira.

Norris, Piastri e Russell tiveram uma única saída na Q1 que os deixou atrás do tetracampeão - Norris em Baku, Piastri no México e Russell na Hungria - e eles são os únicos pilotos que nunca foram eliminados na Q2 em todas as sessões de classificação do GP de 2024.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Juntamente com Verstappen, Charles Leclerc e Carlos Sainz não saíram no Q1 este ano, sendo que ambos foram eliminados três vezes no Q2.

Apenas um piloto em tempo integral em 2024 nunca teve uma única experiência no Q3, que foi Zhou Guanyu, da Sauber, embora o piloto da Williams, Logan Sargeant, e o substituto Oliver Bearman também não tenham feito isso em suas 17 e três participações neste ano, respectivamente.

Os pilotos das quatro equipes melhor colocadas que mais ficaram fora do Q3 foram Sergio Pérez (nove ausências, divididas em três no Q2 e seis no Q1) e Lewis Hamilton (seis, sendo duas no Q2 e quatro no Q1).

Dois pilotos passaram para a Q3 apenas uma vez - Liam Lawson e Franco Colapinto (no Brasil e em Baku, respectivamente) -, enquanto o outro piloto da Sauber, Valtteri Bottas, só passou para o segmento final em duas ocasiões, destacando a má qualidade geral do C44.

Os pilotos com mais quedas no Q2 em 2024 foram Lance Stroll, da Aston Martin, e Kevin Magnussen, agora ex-piloto da Haas (12 cada). Alex Albon, e (durante a maior parte da temporada) a dupla da Alpine, Pierre Gasly e Esteban Ocon, saíram 10 vezes cada.

Quase inevitavelmente, dada sua menção anterior, Zhou teve o maior número de saídas do Q1, embora Bottas tenha sido o próximo, com 14.

MELHORES DO ANO! Quem fez BONITO na F1 2024? Pilotos, corridas, Brasil e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MELHORES DO ANO! Quem fez BONITO na F1 2024? Pilotos, corridas, Brasil e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!