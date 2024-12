Oscar Piastri insistiu que ele e seu companheiro de equipe na Fórmula 1, Lando Norris, fariam "a coisa certa um pelo outro", independentemente das ordens de equipe da McLaren.

As ordens de equipe se tornaram um ponto de discussão para a equipe de Woking enquanto Norris lutava com Max Verstappen, da Red Bull, pelo título de pilotos, com a McLaren melhorando e a Red Bull retrocedendo na metade da temporada.

O debate sobre as ordens ficou no centro das atenções depois que Norris permitiu que Piastri voltasse à frente no GP da Hungria, tendo pulado à frente do australiano durante as paradas nos boxes, com a McLaren temendo uma ultrapassagem.

As ordens de equipe ficaram ainda mais em evidência quando o britânico foi deixado lutando por posições depois de uma manobra forte, mas justa, de Piastri na chicane Roggia na volta de abertura do GP da Itália, o que promoveu mais ceticismo sobre a maneira como a McLaren lidou com a situação.

Mais tarde, o chefe de equipe, Andrea Stella, explicaria que não queria desequilibrar o moral da equipe com ordens de equipe muito cedo, mas depois que Piastri ajudou Norris em uma perseguição infrutífera pelo título, o britânico retribuiu o favor na última volta do sprint do Catar para provar que as relações eram sólidas a caminho do primeiro título de construtores da equipe papaia desde 1998.

Perguntado se achava positivo que as regras básicas tivessem sido estabelecidas em um ano em que Piastri não estava na disputa pelo título de pilotos, ele disse ao Motorsport.com: "Quero dizer, é um pouco complicado. Acho que se eu estivesse em uma situação melhor, não haveria ordens de equipe".

"Acho que isso foi transformado em algo muito maior do que realmente foi. Até agora, não houve nenhuma situação em que realmente precisássemos usá-las, por assim dizer".

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Então, sim, algumas coisas mudaram um pouco e há mais algumas regras ou alguns ajustes em algumas das maneiras como corremos, mas, novamente, são cenários muito, muito específicos, eu diria. Então, sim, acho que tem sido uma história muito maior para todos fora da equipe".

"Para nós envolvidos, sabemos que devemos fazer a coisa certa quando necessário. E, sim, acho que no próximo ano, é claro, quero estar em uma posição em que possa lutar e, com sorte, apenas eu e Lando possamos lutar pelo campeonato, esse é o nosso cenário ideal".

"Mas, mesmo sem esse tipo de ordem de equipe mais rígida, sempre trabalhamos em termos de fazer a coisa certa um pelo outro, e acho que isso nunca vai mudar".

Piastri tem como mentor e agente o ex-piloto Mark Webber, que lidou de forma polêmica com situações acaloradas de ordem de equipe durante seu tempo ao lado de Sebastian Vettel na Red Bull, como no infame caso Multi 21.

Mas sobre se ele buscou conselhos de seu compatriota, Piastri explicou: "Sim e não. Quero dizer, não diretamente. Acho que a situação aqui na McLaren é muito diferente da que Mark viveu em sua carreira".

"Acho que talvez tenha havido dicas aqui e ali, e apenas ajudando a equipe de alguma forma com o que ele achava que não funcionava bem em sua experiência e o que ele fez, porque acho que para muitas pessoas na equipe é um cenário bastante novo também".

"Por isso, acho que foi útil para todos ter a opinião dele sobre o que ele achava que era bom ou ruim naquele momento".

"Mas ele certamente não está liderando a equipe em termos de 'você precisa fazer isso ou aquilo'. Ou mesmo para mim, sabe, do tipo 'não defenda isso ou aquilo'. Tem sido apenas sua própria experiência e tem sido mais ou menos isso", conclui.

