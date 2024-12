F1: Cadillac não descarta Mick Schumacher para 2026

Com o apoio da General Motors, a Cadillac está se preparando para entrar na Fórmula 1 em 2026. A equipe americana pretende recrutar pelo menos um piloto americano e Colton Herta desponta como um dos mais fortes candidatos a esse nome.

No entanto, ainda não há certezas sobre quem ocupará a segunda vaga, com nomes como o de Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Sergio Pérez sendo relacionados. No entanto, Mick Schumacher também foi levantado como uma possibilidade.

O lendário piloto Mario Andretti, um dos conselheiros da equipe, declarou em uma entrevista à Sky Sports Alemanha que todas as opções estão na mesa.

Quando perguntado sobre Mick, Andretti disse: "Estamos considerando todas as opções".

"Faria sentido juntar um piloto experiente com um piloto americano. O mais provável é que seja Colton Herta, mas nunca se sabe o que pode acontecer".

"Um nome no qual você nunca pensou pode ficar disponível de repente".

Para Mick Schumacher, esse pode ser o retorno que ele estava esperando. Depois de duas temporadas difíceis com a Haas em 2021 e 2022, o piloto alemão está fazendo de tudo para voltar ao grid.

Um retorno à F1 com a Cadillac poderia ser o palco perfeito para silenciar seus críticos e colocar o sobrenome Schumacher de volta no topo.

"Você tem que ser positivo e pensar grande", concluiu Andretti.

