F1: Marko confirma que Red Bull pagou milhões a Pérez por demissão

Depois de muitas idas e vindas, foi finalmente confirmado em 18 de dezembro que Sergio Pérez e a Red Bull concordaram em se separar para o próximo campeonato de Fórmula 1, pelo menos no que diz respeito ao lugar do piloto mexicano como titular da equipe de Milton Keynes ao lado de Max Verstappen.

A queda no desempenho do mexicano fez com que diversos rumores de demissão começassem a rondá-lo. Inclusive, de que os taurinos teriam que pagar uma multa milionária por rescindir o contrato do piloto.

Pérez chegou à Red Bull para a temporada de 2021 e, desde então, cumpriu os vários objetivos da equipe, mas 2024 marcou seu pior ano com a equipe, depois de uma queda repentina no desempenho após um sólido início de temporada.

Foi justamente esse forte início de campanha, com quatro pódios nos primeiros cinco GPs, que rendeu a Pérez uma renovação com a Red Bull, que se tornou um obstáculo quando os chefes de equipe decidiram substituir o piloto de Guadalajara.

O vice-campeão mundial de 2023 sempre defendeu publicamente que esperava honrar seu contrato com a Red Bull, deixando claro que não planejava sair por conta própria, apesar da falta de resultados.

As negociações se arrastaram até o final da temporada e o anúncio oficial veio dez dias depois de Pérez disputar sua última corrida pela Red Bull no GP de Abu Dhabi.

Muito se falou sobre o valor que a Red Bull teria pago a Pérez para assinar sua saída, com Nico Rosberg dando a entender que a quantia estava na casa dos 16 milhões de dólares, e o próprio Helmut Marko afirmando que havia "bobagens" sendo ditas sobre o assunto.

No entanto, em uma entrevista recente ao Sport.de, o austríaco confirmou que a Red Bull teve de pagar uma quantia substancial ao piloto de 34 anos, embora não tenha entrado em detalhes.

"Bem, dentro da estrutura dos contratos, foi encontrado um resultado aceitável para ambas as partes", disse ele quando perguntado quanto havia custado à Red Bull tirar Pérez do assento.

Quando perguntado se o valor estava na casa de alguns milhões de dólares, Marko finalmente confirmou: "Estamos na F1, sim", ele simplesmente respondeu.

Depois de chegar a um acordo para a saída de Pérez, a Red Bull anunciou Liam Lawson como seu substituto, promovendo o neozelandês da RB para ser o novo companheiro de equipe de Verstappen a partir de 2025.

