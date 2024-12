Verstappen: F1 não foi o assunto da reunião com a Mercedes

Depois de Lewis Hamilton anunciar que havia assinado sua transferência para a Ferrari, Toto Wolff, chefe da Mercedes, deixou claro que tinha interesse em Max Verstappen para sua equipe e que houveram algumas conversas.

No entanto, essas reuniões não resultaram em nenhum acordo. Porém, Verstappen revelou que conversou com a Mercedes sobre projetos fora da Fórmula 1.

Em entrevista à Viaplay, Verstappen disse que já está se planejando quais serão seus objetivos para quando decidir deixar a F1. O piloto admitiu que ainda quer participar de uma série corridas e montar sua própria equipe.

Neste sentido, o holandês admitiu que as conversas com a Mercedes nada tiveram relação com planos para a F1, ma, na verdade, as discussões visam o futuro.

"Tenho vários objetivos após o fim de minha carreira na F1. Quero participar de corridas de resistência e montar minha própria equipe de corrida".

"Para fazer isso, preciso elaborar um programa e entender com quem posso trabalhar para realizar esse projeto. É por isso que discuti esse assunto com a Mercedes".

Verstappen disse que seu interesse não se limita à Mercedes e que está em contato com outras equipes para projetos semelhantes.

"Mas a Mercedes não é a única marca em que estou interessado. Também posso conversar com a Ferrari e a Aston Martin sobre isso".

"Também sabemos que a Red Bull está envolvida em muitos projetos diferentes fora da F1. É por isso que estou mantendo todas as opções em aberto. No final, vou escolher o que é melhor para mim".

Max Verstappen, Red Bull Racing, no Parc Ferme Foto: Lubomir Asenov / Motorsport Images

