F1: Magnussen é punido e está suspenso para GP do Azerbaijão

Kevin Magnussen está suspenso para a próxima corrida da Fórmula 1 após atingir 12 pontos de penalidade em sua superlicença após batida com Pierre Gasly no GP da Itália.

O dinamarquês foi atingido com uma penalidade de 10 segundos por contato com Pierre Gasly na Variante della Roggia, pois os comissários o consideraram totalmente culpado pelo incidente.

Isso também veio com a aplicação de dois pontos de penalidade, o que o eleva ao máximo de 12 em um período de um ano. Magnussen vai perder o GP do Azerbaijão.

O relatório dos comissários diz:

"Os comissários revisaram as evidências de vídeo e vídeo no carro. Na aproximação da curva 4, o Carro 20 tentou ultrapassar o carro 10 por dentro.

"Enquanto o carro 20 teve seu eixo dianteiro passando pelo espelho do carro 10, as Diretrizes de Padrões de Condução especificam que um carro que está ultrapassando deve "ser conduzido de forma segura e controlada durante toda a manobra".

"Os comissários determinaram que esse não foi o caso do carro 20 e, portanto, o piloto foi o único culpado pela colisão. Por isso, a penalidade padrão e os pontos de penalidade foram atribuídos."

Magnussen havia acumulado seus 10 pontos de penalidade anteriores nas cinco primeiras corridas da temporada, o que significa que uma suspensão já estava pairando sobre sua cabeça, caso ele errasse mais.

Embora ele tenha evitado receber mais pontos de penalidade após receber cinco durante o fim de semana do GP de Miami, os dois adicionados à sua contagem em Monza o colocam no limite necessário para uma proibição de corrida.

Atualmente não se sabe se Haas vai apelar da decisão, já que Oliver Bearman e Pietro Fittipaldi permanecem em espera como pilotos reservas. Bearman já correu nesta temporada, cobrindo Carlos Sainz em Jeddah, já que o espanhol estava se recuperando de apendicite, enquanto Fittipaldi cobriu Romain Grosjean após o acidente do francês no GP do Bahrein de 2020.

Os 12 pontos de penalidade de Magnussen:

GP da Arábia Saudita - Causando uma colisão com Alex Albon - 3 pontos

GP da China - Causando uma colisão com Yuki Tsunoda - 2 pontos

GP de Miami - Deixando o traçado e ganhando vantagem em várias ocasiões - 3 pontos

GP de Miami - Causando uma colisão com Logan Sargeant - 2 pontos

GP da Itália - Causando uma colisão com Pierre Gasly - 2 pontos

Vale lembrar que na data do GP do Azerbaijão acontecerá também a etapa final da Indy, em Nashville, o que favorece Bearman para uma possível substituição a Magnussen, com o britânico também já confirmado na equipe americana para 2025.

