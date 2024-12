A Red Bull pode afirmar que "odeia" ter sido derrotada no campeonato de construtores da Fórmula 1 em 2024, mas há duas vantagens notáveis que compensam um pouco o fato de ver a McLaren e a Ferrari terminarem à sua frente.

A primeira é a economia de 2,7 milhões de dólares (ou R$ 16.339.590, em conversão direta) que a equipe terá em sua taxa de inscrição em comparação com o que desembolsou no ano passado.

Mas, talvez mais importante, há também um aumento no tempo de uso do túnel de vento, o que pode ser extremamente valioso antes da grande reformulação das regras da F1 para 2026.

Redução da taxa de inscrição

Desde 2013, como parte do Acordo Concorde revisado que entrou em vigor naquele ano, a FIA tem baseado as taxas de inscrição de cada competidor no número de pontos marcados na temporada anterior.

Isso começou originalmente com uma taxa básica de 500 mil dólares mais 5 mil dólares por ponto marcado, com exceção do campeão de construtores, que teve de pagar 6 mil dólares.

No entanto, como a inflação foi levada em conta para a temporada de 2025, a taxa básica para todos é de 680.203 dólares, mais um extra de 8.161 dólares por ponto marcado para o campeão dos construtores. Todas as outras equipes devem pagar 6.799 dólares por ponto marcado.

Isso significa que a vencedora do título, a McLaren, pagará um total de 6.115.429 dólares, enquanto a Ferrari deverá desembolsar 5.113.151 dólares e a terceira colocada, a Red Bull, uma quantia de 4.684.814 dólares.

No entanto, a taxa da Red Bull representa uma queda significativa em relação ao ano passado, quando a empresa ficou com uma conta enorme para pagar depois de sua temporada verdadeiramente dominante, em que venceu 21 das 22 corridas. O recorde de 860 pontos que marcou deixou sua taxa de inscrição para 2024 em 7.445.817 dólares.

Isso significa que, após a campanha de 2024, em que a equipe taurina terminou em terceiro lugar, e não em primeiro, a equipe economizou 2.761.003 dólares em taxas de inscrição, embora isso seja insignificante em comparação com a perda estimada de 20 milhões de dólares em receita de direitos comerciais decorrente da queda de duas posições na classificação.

Confira taxas de inscrição completas para 2025 (valores em dólares):

Equipe Pontos Taxa básica adicional por ponto Taxa total Taxa 2023 McLaren 666 680,203 8,161 6,115,429 2,643,487 Ferrari 652 680,203 6,799 5,113,151 3,327,287 Red Bull 589 680,203 6,799 4,684,814 7,445,817 Mercedes 468 680,203 6,799 3,862,135 3,347,012 Aston Martin 94 680,203 6,799 1,319,309 2,498,837 Alpino 65 680,203 6,799 1,122,138 1,446,837 Haas 58 680,203 6,799 1,074,545 736,737 RB 46 680,203 6,799 992,957 822,212 Williams 17 680,203 6,799 795,786 841,937 Sauber 4 680,203 6,799 707,399 763,037

Impulso aerodinâmico

Não é apenas uma economia nas taxas de inscrição que a Red Bull obtém por não ser tão dominante nesta temporada, porque também há benefícios no túnel de vento e no CFD (dinâmica de fluidos computacional, conhecido como túnel de vento virtual).

As regras esportivas da Fórmula 1 incluem o que é conhecido como Restrições de Teste Aerodinâmico, que detalha uma escala móvel de tempo de túnel de vento e capacidade de CFD que pode ser usada para um "período de teste aerodinâmico" (ATP) de dois meses, com base na posição no campeonato.

A equipe que terminar em primeiro lugar no campeonato começa cada segmento com 70% da permissão base, em incrementos de 5% até o multiplicador de 115% para quem terminar em 10º lugar, em um esforço para criar um grid mais competitivo.

A Red Bull teve a menor quantidade desde a última redefinição em 30 de junho (após o GP da Áustria), mas, com a mudança em 31 de dezembro, ela agora terá um benefício para o início do próximo ano, que é exatamente quando o trabalho aerodinâmico no carro de 2026 é permitido pela primeira vez.

A equipe de Milton Keynes passará de 70% do uso permitido para 80%, o que representa um aumento de pouco mais de 14% de tempo.

Com isso, o carro terá efetivamente 256 corridas em túnel de vento, em comparação com as 224 anteriores, e as horas de vento no tempo serão agora 64, em vez de 56.

O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, admitiu no GP de Abu Dhabi que viu alguns pontos positivos nesse benefício da regra que compensa a dor de não terminar o ano como campeão de construtores.

"É difícil porque temos a maior mudança de regulamento em provavelmente 50 ou 60 anos na história do esporte", disse ele.

"Com isso em mente, odiamos terminar em terceiro no campeonato, mas o tempo adicional no túnel de vento que vem com isso é, se você preferir, a única vantagem em um ano em que há uma mudança regulatória tão dramática", disse Horner.

