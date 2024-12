A Cadillac/General Motors terá motores da Ferrari a partir de sua entrada na Fórmula 1, em 2026. A confirmação do uso das unidades de potência e das caixas de câmbio da Scuderia pela equipe americana veio em nota da fabricante italiana na manhã desta terça-feira (10).

Rumores indicavam que a Cadillac utilizaria os motores da Ferrari em sua estreia, após o campeão da F1 em 1978, Mario Andretti, que será membro do conselho administrativo, afirmar que as negociações com a Scuderia estavam avançadas. No entanto, o objetivo da General Motors é produzir as próprias unidades de potência a partir de 2028.

Confira a declaração oficial da Scuderia:

"[A Ferrari] anuncia hoje um acordo plurianual a partir de 2026 com a Andretti Formula Racing LLC, referente ao fornecimento de unidade de potência e caixa de câmbio para a equipe de corrida liderada pela TWG Global e pela General Motors, sujeito ao fato de a Andretti Formula Racing LLC receber uma confirmação por escrito da FIA - F1 de que sua participação no Campeonato de Fórmula 1 da FIA de 2026 foi aceita e aprovada".

Um aspecto da nota é que a própria Ferrari afirma que o fornecimento será para a General Motors e para a Andretti, sem citar a marca Cadillac, que está dentro do guarda-chuva da GM.

