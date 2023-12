A Fórmula 1 confirmou nesta terça-feira (05) os palcos das seis corridas sprints da temporada 2024, quando o modelo passará por uma reformulação radical. Das seis provas, quatro foram mantidas de 2023, incluindo o GP de São Paulo, enquanto as etapas de Miami e da China são as novidades, conforme noticiado pelo Motorsport.com na última semana.

Mesmo com as discussões sobre a mudança no formato das sprints ainda acontecendo, com a votação prevista para janeiro, a FOM confirmou os seis palcos das provas para 2024. Áustria, Circuito das Américas, Brasil e Catar foram mantidos em relação a 2023.

Já Azerbaijão e Bélgica voltam a ser GPs normais em 2024, com o retorno da China em 21 de abril e a etapa de Miami em 05 de maio substituindo-os, em suas estreias nas sprints. Segundo apurado, a decisão por estes circuitos se deu por serem a melhor opção no primeiro semestre do ano.

Com Bahrein e Arábia Saudita sendo descartados por serem cedo demais na temporada, houve uma discussão sobre a sprint na Austrália, mas o fuso horário tornava a prova pouco interessante para o mercado europeu.

Para a FOM, China e Miami oferecem boas oportunidades de ultrapassagem, o que as tornariam mais interessantes para as sprints. Falando mais cedo neste ano, o presidente do GP de Miami, Tyler Epp, disse que seu evento não estava buscando ativamente uma sprint, mas que ficaria feliz em aceitar o convite.

"Sempre estamos interessados pela sprint. Mas também digo a vocês que a classificação é muito valiosa para nós. Vemos muito valor nessa experiência. Acho que nossos fãs nos deram um bom feedback sobre a classificação tradicional. Mas estamos aqui para apoiar a F1 e, se tivermos a oportunidade de recebermos a sprint, ok. Mas não é algo que estamos ativamente buscando".

Prestes a ser votada no próximo mês, as mudanças no formato da sprint ainda são incertas. Uma das propostas na mesa mexeria com o formato do fim de semana. Na sexta-feira, teríamos o treino livre, seguido da classificação da sprint. No sábado, a sprint pela manhã e o quali do GP a tarde. Porém, as equipes se mostram céticas com esse modelo devido ao risco de danos por acidentes.

Outras ideias discutidas são mudanças nas normas de parque fechado, já que, atualmente, é proibido mexer nos carros após o TL da sexta-feira. Uma terceira proposta, mais polêmica, é a adoção dos grids invertidos, seja para todos os pilotos ou apenas o top 10.

Confira o calendário das corridas sprint de 2024:

Corrida Sprint GP Data da Sprint 1 GP da China 20 de abril 2 GP de Miami 04 de maio 3 GP da Áustria 29 de junho 4 GP dos Estados Unidos 19 de outubro 5 GP de São Paulo 02 de novembro 6 GP do Catar 30 de novembro

