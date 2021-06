O GP da Rússia terá uma nova sede a partir de 2023. A Fórmula 1 confirmou neste sábado que a etapa mudará de Sochi para Igora Drive, após a organização chegar a um acordo com a categoria para realizar o evento no circuito próximo a São Petersburgo.

A F1 realizou o primeiro GP da Rússia em 2014 no Sochi Autodrom, localizado dentro do Parque Olímpico dos Jogos de Inverno, mas há alguns anos já considerava a mudança para outro local.

O circuito de Igora Drive, localizado a cerca de 50 quilômetros de São Petersburgo recebeu no ano passado a licença Grau 1 da FIA, necessário para sediar a F1, após sua inauguração em 2019. A pista tem 4.086 metros de extensão com 15 curvas.

Em um comunicado divulgado no sábado, foi revelado que a pista havia chegado a um acordo para receber a F1, operando com os mesmos promotores da prova em Sochi.

"Estou feliz em confirmar que, a partir de 2023, o GP da Rússia de Fórmula 1 será realizado em Igora Drive", disse o CEO da F1, Stefano Domenicali, em um comunicado divulgado pelo circuito. Domenicali visitou a pista na semana passada.

"Esse é o resultado de um trabalho intenso com nossos parceiros russos e um estudo detalhado dessa pista fantástica. Estou impressionado com São Petersburgo e tenho confiança de que o GP da Rússia em Igora Drive será um evento incrível".

A F1 seguiu o anúncio do circuito dizendo que "está feliz ao confirmar que o GP da Rússia mudará para o Autódromo Igora Drive em São Petersburgo a partir de 2023. Mal podemos esperar por correr em um local emocionante que possui dez pistas profissionais para corridas e testes em aproximadamente 100 hectares".

"A pista está localizada a 54km de São Petersburgo, foi projetado pelo arquiteto alemão Hermann Tilke e em 2020 recebeu a licença Grau 1 da FIA. Forneceremos mais detalhes sobre a corrida nos próximos meses e mal podemos esperar pelas corridas em Sochi nos próximos dois anos".

A construção de Igora Drive começou em 2017, sendo completada no ano passado, com Tilke trabalhando no projeto. Até aqui, a pista recebeu principalmente categorias russas, mas teria recebido DTM, W Series e o Mundial de Rallycross como primeiros eventos internacionais se não fosse a pandemia.

Uma mudança para São Petersburgo tornaria o GP da Rússia mais acessivo, casando com a busca da Liberty Media pela F1 em cidades mais turísticas.

Até aqui, Sochi não conquistou nem os fãs nem o paddock da F1, mas provou ser uma pista de sucesso para a Mercedes, que venceu as sete corridas realizadas até aqui.

A edição de 2021 do GP da Rússia está marcada para 26 de setembro.

