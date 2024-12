A Fórmula 1 anunciou nesta quarta-feira (27) a extensão do contrato para manter o GP da Itália em Monza no calendário da principal categoria do automobilismo mundial até pelo menos 2031.

A novidade representa uma extensão do acordo atual, que chegaria ao fim em 2025. Com isso, a etapa italiana ganha mais seis edições como parte do calendário da F1.

Monza é o circuito que mais esteve presente no calendário da F1 em sua história. Com 75 temporadas disputadas, a pista da região da Lombardia recebeu a categoria em 74 edições, exceto em 1980, quando o GP da Itália foi realizado em Ímola por conta de reformas em Monza.

Com 5,8km de extensão, Monza é uma das pistas mais rápidas do calendário atual da F1, com os pilotos em aceleração total durante a maior parte da volta. Em 2020, Lewis Hamilton bateu o recorde de maior média de velocidade em uma volta na classificação do GP da Itália, 264,362 km/h e um tempo de 01min18s887.

"Estou feliz que o GP da Itália seguirá no calendário até 2031", disse o CEO da F1, Stefano Domenicali. "Monza está no coração da história da F1, e a atmosfera a cada ano é única, com os tifosi comparecendo em números impressionantes para celebrar a Ferrari e os demais pilotos".

"As atualizações recentes à infraestrutura do circuito e o investimento planejado mostram um forte comprometimento com o futuro a longo prazo da F1 na Itália, e quero agradecer o Presidente do Automóvel Clube da Itália, o governo italiano e a região da Lombardia pela paixão e comprometimento com o nosso esporte".

