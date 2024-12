Mario Andretti, campeão da Fórmula 1 em 1978, assumirá o cargo de diretor de conselho da Cadillac/General Motors na F1. Segundo Andretti, em entrevista ao canal televisivo NBC, as funções do ex-piloto serão semelhantes a de outro campeão, Niki Lauda, que era presidente não-executivo da Mercedes.

Ao ser perguntado se o cargo era semelhante ao do tricampeão, o americano confirmou: "Basicamente, é isso", afirmou Andretti. "Obviamente, eles tentarão aproveitar minha experiência e o que eu vejo - seleção de talentos de pilotos e até mesmo talentos técnicos".

O multicampeão da Indy continua: "O esporte é a minha família. Eu sempre estive envolvido em muito disso, e isso continua. E é isso. Não quero um trabalho específico em si, no qual eu tenha que bater ponto todos os dias".

'Não preciso e não quero isso. Mas aceito de bom grado a oportunidade de participar de muitas decisões importantes. Este é o meu rodeio [minha parada]".

Quando perguntado se era parte do seu sonho, Mario disse que sim: "Ter tido a oportunidade de praticar o esporte, vir para os Estados Unidos e depois ir para a Fórmula 1 - tudo isso".

"Não conheço ninguém que ame o esporte mais do que eu. Talvez tanto quanto eu, mas eu desafio qualquer pessoa a gostar mais do esporte do que eu. Por isso, estou envolvido. E é para isso que eu vivo. Não é lindo? O sol está brilhando".

Já sobre as funções de cada braço do projeto, explicou que a GM fornecerá os motores e a Andretti, o carro: "É exatamente assim que vai ser. Nesse aspecto, nada muda. A equipe está empenhada, e muito trabalho já foi feito, acredite ou não".

No entanto, por mais que a confirmação tenha tirado um peso das costas do campeão da F1, o longo e polêmico processo de negociação com a categoria parece ter sido um tanto traumático para Andretti.

'É difícil apontar o dedo para isso. Eu poderia voltar atrás e mencionar eventos e assim por diante, mas alguns deles não foram muito agradáveis, e eu realmente não quero falar sobre nada disso. Tudo isso ficou para trás".

"Agora, olhamos apenas para frente. Aconteceu, e aconteceu corretamente. Todos estão felizes, inclusive meu filho, Michael [que saiu do comando da Andretti Global]. Essa é a parte mais importante. Ninguém se sente diminuído ou prejudicado", conclui.

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas, + |Caio Collet

Watch: TETRA ABSURDO REDEFINE VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas, + |Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!