O quarto título seguido de Max Verstappen na Fórmula 1 não significou que a maior categoria do automobilismo mundial perdeu valor. Segundo o site de negócios Sportico, mesmo com o domínio do piloto da Red Bull, o esporte cresceu ainda mais.

Em um recente estudo, todas as 10 equipes agora têm valor superior a 1 bilhão de dólares, ou R$ 5,82 bilhões. São US$ 2,31 bilhões de média para cada time, 44% a mais em comparação ao último estudo feito, em junho de 2023.

A F1 se junta às outras ligas dos esportes americanos que também tem em cada uma delas valores bilionários: NFL (2015), NBA (2018), MLB (2019) e NHL (2024).

A Ferrari lidera a lista atual, como a mais valiosa com US$ 4,78 bilhões, seguida pela Mercedes (US$ 3,94 bi) e Red Bull (US$ 3,5 bilhões). A Haas é a última colocada, com US$ 1,02 bilhão.

Confira o quadro abaixo:

Posição Equipe Valor (em bilhões de dólares) 1 Ferrari 4,78 2 Mercedes 3,94 3 Red Bull 3,5 4 McLaren 2,65 5 Aston Martin 2,07 6 Alpine 1,5 7 Williams 1,24 8 RB 1,22 9 Sauber 1,2 10 Haas 1,02

