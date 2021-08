F1 confirma quarta temporada da série da Netflix Drive to Survive

Apesar da produção já ter sido iniciada em março, a Fórmula 1 confirmou apenas agora que a popular série da Netflix, Drive to Survive, voltará para uma quarta temporada em 2022, mostrando os bastidores do intenso campeonato de 2021.

Em um breve comunicado divulgado na manhã desta quinta (26), a F1 confirmou que a série documental retornará no próximo ano.

A série da Netflix estreou em 2019 e é vista como uma grande história de sucesso da Liberty Media, que assumiu o comando da F1 em 2017, aumentando o interesse pela categoria em audiências mais jovens além do mercado americano.

A produção também já venceu diversos prêmios, incluindo o BAFTA, principal premiação televisiva do Reino Unido.

A natureza da série, trazendo os bastidores das equipes ao longo da temporada, trouxe perspectivas únicas sobre o que acontece internamente na categoria. Ian Holmes, diretor de direitos de mídia da F1, disse ao Motorsport.com mais cedo neste ano que a produção havia aberto os olhos do esporte sobre os ganhos potenciais de audiência.

"O que isso nos demonstrou é quantos fãs podem estar por aí, e como podemos falar para os fãs já existentes, mas de modo diferente".

"O que a série da Netflix está mostrando é que esse apetite para conteúdo não tem espaço em um tradicional abre das transmissões de corrida. Mas há espaço para isso, e as pessoas estão genuinamente fascinadas por isso".

"O outro ponto é que realmente nos demonstrou o que interessa às pessoas são os indivíduos, as personalidades, as estrelas, os pilotos e, em alguns casos, chefes de equipe. É um tipo de programa comandado pelas personalidades".

"O que eu acho que tem sido feito de forma tão bem-sucedida é mostrar tudo isso, e é nesse ponto que precisamos dar crédito às equipes pela sua abertura, concordando e abraçando o projeto, permitindo câmeras e microfones em locais que não eram permitidos antes".

Não foi confirmada a data de lançamento da quarta temporada, mas deve seguir o mesmo modelo dos anos anteriores, sendo disponibilizada próximo ao início do campeonato do próximo ano. A expectativa é que a F1 2022 comece em março no Bahrein.

