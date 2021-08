F1: Alpine confirma renovação de Fernando Alonso para 2022

A Alpine confirmou nesta quinta-feira (26) que Fernando Alonso seguirá correndo pela equipe na Fórmula 1 com a extensão de seu contrato. O bicampeão está em seu ano de retorno à categoria após dois anos fora, em sua terceira passagem pela equipe de Enstone, tendo corrido com a Renault entre 2003 e 2006 e 2008-2009.

No ano passado, Alonso assinou com a Alpine um contrato de um ano com a opção de um segundo, algo que já era dado como certo após um retorno sólido do espanhol. Antes do GP da Bélgica, a equipe confirmou a manutenção da dupla para 2022, com Esteban Ocon garantido até o fim de 2024.

"Estou muito feliz por confirmar a extensão de contrato com a Alpine para 2022", disse Alonso. "Me senti em casa desde que cheguei e fui recebido de braços abertos. É um prazer trabalhar novamente com algumas das mentes mais brilhantes do esporte em Enstone e Viry-Chatillon [sede de desenvolvimento de motores da Renault]".

"Tem sido uma temporada complicada para todos, mas mostramos progresso como equipe e o resultado na Hungria serve como um bom exemplo desse progresso. Estamos mirando mais memórias positivas para o resto da temporada e a partir do próximo ano com as mudanças de regulamento na F1".

"Sou um grande apoiador de um grid mais nivelado e mudanças no esporte e a temporada 2022 será uma grande oportunidade para isso. Mal posso esperar pelo resto do ano e correr ao lado de Esteban pela Alpine em 2022".

Alonso sofreu no começo da temporada para se acostumar novamente ao carro, mas marcou pontos nas últimas seis corridas, incluindo um forte quarto lugar na Hungria, desempenhando um papel fundamental na vitória de Ocon ao segurar Hamilton.

"Estamos muito felizes por confirmar Fernando para o próximo ano, ao lado de Esteban", disse Laurent Rossi, CEO da Alpine. "Para nós, é uma dupla perfeita, entre as mais fortes do grid. Funcionam de modo complementar, trazendo talento puro e velocidade, além de um espírito de equipe impecável, que nos deu a primeira vitória na Hungria".

"Fernando nos impressiona desde o retorno no começo do ano. Sua dedicação, espírito de equipe e foco para extrair o máximo da equipe é incrível de vivenciar. Sua performance na Hungria foi outro exemplo do seu nível como piloto".

Alonso voltou à F1 pronto a aceitar 2021 como um ano de transição antes do novo regulamento técnico que será introduzido em 2022, oferecendo à Alpine uma oportunidade de dar um passo adiante.

Rossi destacou que a experiência de Alonso será fundamental no desenvolvimento do carro e do motor para a próxima temporada.

"Estou convencido de que podemos nos beneficiar muito da experiência de Fernando enquanto entramos no desenvolvimento final e fase de otimização do chassi e motor de 2022. Ele tem tanta fome de sucesso quanto nós e está dando o seu melhor para que isso seja traduzido em performance".

"Porém, para agora, precisamos focar em entregar uma segunda metade forte, extraindo o máximo em cada corrida para terminarmos o mais alto possível entre os construtores. Isso nos colocará em uma boa posição para o próximo ano".

TOP 5: PILOTOS e EQUIPES da F1 que ficaram DEVENDO na primeira metade da TEMPORADA 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #126 – TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: