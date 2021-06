F1 confirma retorno do GP da Turquia, substituindo Singapura

O final de semana da Fórmula 1 na Áustria começou com uma novidade no calendário. A categoria confirmou o retorno do GP da Turquia à temporada 2021, agora substituindo a etapa cancelada de Singapura, entre 01 e 03 de outubro.

A F1 havia adicionado Istambul originalmente como substituto para o GP do Canadá em 13 de junho, mas a prova precisou ser adiada devido à restrições de viagens por parte do Reino Unido, com a etapa da Estíria deste fim de semana sendo acrescentada para manter a programação de 23 provas no ano.

Mas após o cancelamento do GP de Singapura no começo de junho, a F1 agora trouxe a Turquia de volta ao calendário, anunciando na sexta que a prova ocupará a vaga do início de outubro. Com isso, a etapa de Istambul será a segunda de uma rodada tripla, entre Rússia e Japão.

A Turquia segue na 'lista vermelha' do governo britânico, obrigando que todos que tenham passado pelo país façam uma quarentena de 10 dias no retorno.

Mas com a viagem ao Japão na sequência torna a F1 confiante de que isso não será um problema desta vez, apenas mantendo a viagem ao país asiático por mais alguns dias. Como as equipes britânicas (sete das 10) retornariam testadas, elas teriam que seguir apenas as normas de retorno do Japão.

As rígidas restrições do país colocam o GP do Japão como dúvida por algum tempo. A etapa japonesa da MotoGP, marcada para uma semana antes da F1, em Motegi, foi cancelada nos últimos dias.

Mas com as Olimpíadas de Tóquio praticamente garantindo sua realização no próximo mês, a F1 tem a esperança de seguir os mesmos protocolos de Covid-19 que permitem a entrada dos atletas no país.

A Turquia retornou ao calendário em 2020, após nove anos fora, entregando uma das corridas mais memoráveis do ano, com Lewis Hamilton conquistando o heptacampeonato com uma vitória dominante sob condições de chuva.

Ainda restam algumas questões sobre alguns dos eventos do fim do ano, incluindo o GP de São Paulo e o GP da Austrália, ambos em novembro. A F1 considera uma segunda corrida no Circuito das Américas, mas ainda não entrou em negociações com a pista.

