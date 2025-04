Não é segredo que o campeão mundial Damon Hill não é o maior fã de Max Verstappen. Ele já chegou a chamar o holandês de "bebê chorão" e afirmou que ele usa de "medo e intimidação" contra seus rivais. No entanto, o ex-piloto 'se rendeu' à 'volta mágica' do tetracampeão com sua Red Bull que lhe rendeu a pole position do GP do Japão de Fórmula 1 deste domingo (6).

Em postagem no Instagram, o britânico endossou palavras de Fernando Alonso, que tinha expressado que somente Verstappen era capaz de conseguir o feito, levando em conta todos os problemas que o carro da equipe austríaca apresentou ao longo do fim de semana. Além disso, concordou com o espanhol de que nenhum outro do piloto do grid está no nível dele no momento.

"Não há como negar", escreveu Hill em um story no Instagram compartilhando a arte da pole position de Verstappen feita pela F1. Em seguida, repercutiu as palavras de Alonso em relação à volta impressionante, acrescentando um simples: "Verdade".

O campeão de 1996 já foi destacado anteriormente por criticar Verstappen, principalmente no final da temporada de 2024, ao alegar que ele usava o "medo e a intimidação" como armas. Falando à Sky Sports na época, Hill disse que havia "algum método em sua raiva na pista".

"Ele sabe o que está fazendo, mas é certo e justo? E eu acho que também há regras para garantir justiça, e não deveríamos estar tolerando jogar carros para fora da pista", disse ele naquele ano. "Eu entendo o que Max é", continuou, alegando que ele guiava "perigosamente" desde que entrou na F1. "Tem sido consistente em usar o que era considerado tática perigosa".

Se Hill mantém a mesma opinião, só ele pode confirmar, mas, ao menos nesta temporada, o desempenho do tetracampeão começa com elogios do ex-piloto, não mais com críticas.

Verstappen tirou um 'coelho da cartola' com pole position no GP do Japão de 2025. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Pole position no GP do Japão surpreendeu Verstappen no cockpit

Verstappen, que geralmente é calmo e controlado no rádio da equipe, não conteve a alegria quando seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, confirmou-lhe que ele estava na pole position em Suzuka. Isso mostra como o resultado foi considerado uma surpresa mesmo por ele e a Red Bull.

"Tentamos o melhor que podíamos para obter o melhor equilíbrio possível para o carro, mas não foi fácil, nem na qualificação", disse o holandês nas entrevistas após a classificação de sábado. "Em cada sessão, continuamos fazendo pequenas melhorias. Acho que foi aí que fizemos a diferença e a última volta foi simplesmente a todo vapor. Estar no limite e talvez até um pouco acima é recompensador".

O GP do Japão está marcado para as 2h (no horário de Brasília) deste domingo (6), com Verstappen largando da pole position e dividindo a primeira fila com Lando Norris, da McLaren, seu rival direto pelo título de pilotos. A corrida terá transmissão da Band na TV aberta para o Brasil e da F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

Grid de largada do GP do Japão de Fórmula 1:

Q4: VERSTAPPEN BATE NORRIS E PIASTRI e é POLE! Bortoleto 17º. Hamilton só 8º, Lawson supera Yuki

