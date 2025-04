O GP do Japão de Fórmula 1 chega a sua madrugada definidora do vencedor da tradicional corrida no Circuito de Suzuka. Com a pole de Max Verstappen nos treinos classificatórios, a primeira fila ficou com o holandês na ponta, ao lado do rival Lando Norris, da McLaren.

Oscar Piastri, também da McLaren e Charles Leclerc, da Ferrari completam a segunda, enquanto a dupla da Mercedes, George Russell e Andrea Kimi Antonelli, fazem a terceira.

Lewis Hamilton, que corre pela Ferrari, sairá da oitava colocação, enquanto o brasileiro da Sauber, Gabriel Bortoleto, largará da 17ª posição.

Para acompanhar todas as ações de pista, a corrida irá ao ar na Band TV, Bandsports e Bandplay, mas também estarão disponíveis no aplicativo de streaming da categoria, o F1TV.

Previsão do tempo

A corrida de domingo em Suzuka acontecerá às 14h, no fuso horário do Japão. De acordo com o portal de meteorologia Weather.com, a temperatura será de 16 °C, com 52% de chance de chuva, que pode vir acompanhada de tempestade. Os ventos estarão a 5 km/h no sentido leste.

Confira a programação do GP do Japão de F1:

Sessão de domingo está em negrito e itálico.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 03h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 02h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

