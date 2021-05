Helmut Marko acredita que “algo tem que mudar” no sistema de limites de pista da Fórmula 1 após Max Verstappen ter o tempo da melhor volta deletado e, com isso, não conquistado o ponto extra no GP de Portugal de Fórmula 1 deste domingo (2).

O holandês fez uma parada "gratuita", onde retorna à frente do carro que está atrás, no final da corrida em uma tentativa de marcar a volta mais rápida nos momentos finais da prova. E ele conseguiu, por 16 milésimos, até ser anulada por exceder os limites de pista na Curva 14.

Verstappen ficou intrigado com a decisão e alegou incorretamente que o local não estava sendo monitorado desde o início da classificação.

Já Marko não gostou da penalidade e chamou de “irritante”.

“Agora perdemos a vitória, a volta mais rápida e a pole position”, disse à Sky Sports Germany. “Algo tem que mudar. Ou você faz um limite com meio-fio, coloca brita ou algo assim. Se você sair, haverá uma punição automática."

“Lando Norris (McLaren) ultrapassou Sérgio Perez (Red Bull) com as quatro rodas fora e não houve consequências. Portanto, não é consistente. Não é corrida quando você faz malabarismos com as regras desse jeito", completou. O mexicano foi ultrapassado pelo britânico na primeira volta e compartilhou da opinião de Marko. “Olhei para os meus retrovisores e pensei que Lando estava totalmente fora dos limites da pista”, disse Perez.

“Portanto, não lutei muito pela posição, achei que ele fosse me devolver, mas provavelmente me enganei. Levei algumas voltas para passar de novo e isso criou uma desvantagem para os líderes. Ou seja, eu estava basicamente fora da corrida até então.”

A Red Bull já havia perdido a vitória no GP do Bahrein com Verstappen pelo mesmo motivo, após uma ultrapassagem de Verstappen sobre Lewis Hamilton final da prova.

