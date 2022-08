ANÁLISE F1: As razões das dificuldades de Ricciardo na McLaren

Carregar reprodutor de áudio

A provável saída de Daniel Ricciardo da McLaren deve encerrar dois anos difíceis para o oito vezes vencedor de corridas da Fórmula 1.

Embora sua vitória em Monza, a primeira da McLaren em quase nove anos, tenha sido um lembrete de seu talento inegável, ela será um resultado atípico de seu tempo em Woking, exceto qualquer outro heroísmo na segunda metade da temporada.

Poucos pensavam que as coisas terminariam assim. A chegada de Ricciardo para 2021 foi vista como um golpe para a McLaren, afastando o australiano da Renault - um ato que agora deve se repetir com Oscar Piastri. As dificuldades de Ricciardo na última temporada foram atribuídas à adaptação a uma nova filosofia de carro, que foi gradualmente corrigida e levou à sua vitória em Monza. Certamente seria curada para a segunda temporada com a McLaren.

E, no entanto, as dificuldades não apenas continuaram, mas se aprofundaram. Após 13 corridas em 2021, Ricciardo teve 56 pontos no placar em nove corridas entre os 10 primeiros. Sua campanha este ano? Apenas 19 pontos em cinco corridas, três deles por terminar em sexto na corrida sprint de Ímola.

Então, por que Ricciardo tem tantas dificuldades com os carros da McLaren nos últimos dois anos?

O importante a ter em mente é que, embora os regulamentos de 2022 possam ter anunciado uma revisão técnica para a F1, eles não erradicaram muitas das características do carro da McLaren que o tornaram tão difícil de pilotar no ano passado. O MCL36, assim como o MCL35M, se destaca em curvas de alta velocidade, mas nem tanto quando se trata de velocidade média.

No final do ano passado, o diretor técnico da McLaren, James Key, falou sobre o desejo de atacar os pontos fracos e “responsabilizá-los em uma folha de papel em branco”, garantindo que não houvesse “nenhum legado construído em comportamentos em um carro novo como esse”. Mas Ricciardo acabou encontrando as mesmas dificuldades com o novo carro.

“Os regulamentos fazem o carro parecer diferente, mas o DNA dele ainda é muito semelhante”, disse Ricciardo ao Motorsport.com em uma entrevista antes das férias de verão da F1, antes que os planos para ele ser substituído por Piastri fossem colocados em ação.

“Algumas das coisas do ano passado com as quais tive dificuldade ainda estão neste carro. É algo que acho que estamos começando a entender melhor. Porque, obviamente, eu tentei descrevê-lo, mas para realmente entender, é aerodinâmica, é geometria, tipo… você sabe o que quero dizer? Estamos começando a entender melhor o que é, e Lando também reclama. Acho que ele está acostumado a isso.”

Norris levantará as mãos e admitirá que está em um barco semelhante com as peculiaridades do carro da McLaren deste ano: “O carro que tenho agora não é completamente o que eu quero para o meu estilo de pilotagem e muito inadequado para mim”, disse ele ao Motorsport.com em entrevista no fim de semana na Hungria. "Não é algo ruim, é o que é, e você tem que se adaptar a isso.

“É por isso que sinto que fiz um trabalho razoável este ano, me adaptando a algo que não é bem o que eu quero ou gosto.” Ele acrescentou com uma risada: “me impressiona ele ter conseguido terminar no pódio em Ímola, dadas as limitações do carro”.

Enquanto Norris conseguiu ajustar e contornar as características do MCL36, Ricciardo lutou para fazer da mesma maneira. Ele sempre foi um piloto que prosperou com total confiança no carro, permitindo que fosse agressivo e jogasse por aí. As McLarens dos últimos dois anos não lhe deram a chance de fazer isso.

Ricciardo disse que novos problemas surgiram com o carro este ano que serviram como mais contratempos. “Algumas das, vamos chamar de lutas ou dificuldades, são do passado, e então pode haver algumas coisas novas onde você está tipo, caramba, OK!” disse Ricciardo. “Isso meio que se resume à sensação. Provavelmente ainda é difícil ler, eu acho, e realmente construir consistência em uma corrida. Minha variação de tempo de volta pode ser muito grande, e isso normalmente é incomum.

Isso ajudou bastante a explicar as diferenças entre eles em alguns pontos deste ano. Mas isso não abalou a confiança de Ricciardo ou levou a qualquer dúvida sobre sua capacidade.

“Alguns dias, quando são oito décimos de diferença, eu não acredito que isso seja possível, sabe?” disse ele. “Porque mesmo você olhando para o outro lado do grid, mesmo o melhor piloto não é oito décimos melhor que o segundo. Tipo, essa é uma grande diferença.

“Ainda há muito que estou tentando aprender com o carro e entender, nem sempre tão fácil de descobrir, mas sinto que estamos nos aproximando.”

E sempre houve aquela confiança de Ricciardo que as coisas dariam certo. Uma repetição de sua vitória em Monza pode ser um exagero, mas ele nunca hesitou em dizer que um avanço não estava longe.

“Obviamente testamos muitas coisas”, disse ele. “Acho que este ano entendemos mais e parte desse entendimento é definitivamente herdado do ano passado. Ainda não estou incendiando o mundo, mas não estou dizendo que uma vitória acontecerá em uma semana, mas sinto que ela virá.

“Isso é certamente o que me mantém motivado. Eu posso ver como que a equipe age ao meu redor, tipo, eles acreditam nisso. Eles não estão apenas me dizendo coisas que eu quero ouvir. Existe algum método para a loucura, se você quiser.”

Mas o avanço que Ricciardo precisava não veio rápido o suficiente. Por mais que a McLaren possa ter dito que estava comprometida com ele, sua paciência diminuiu demais. A disponibilidade de Piastri tornou-se uma oportunidade que a equipe sentiu ser boa demais para deixar passar, mesmo às custas de um piloto como Ricciardo.

O que precisa ser lembrado é que Ricciardo é um vencedor estabelecido. Todas as suas oito vitórias na F1 vieram em carros que não eram os mais rápidos do grid, provando sua capacidade de extrair desempenho de sua máquina. Às vezes, porém, a combinação piloto/carro não funciona bem - e foi exatamente isso o que aconteceu. A culpa não recai inteiramente sobre ele se esta parceria não deu certo.

