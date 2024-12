Assim como a McLaren, equipe pela qual acabou sendo derrotada, a Ferrari percorreu um longo caminho nos últimos 18 meses. Mas a equipe italiana não conseguiu conquistar o título de construtores de 2024 da Fórmula 1 depois de manter suas chances vivas até o final.

A Ferrari foi a única equipe que impediu a Red Bull de conquistar o título de 2023 com uma temporada perfeita, com Carlos Sainz vencendo em Singapura.

Mas a enorme discrepância entre seu desempenho em voltas rápidas e na corrida deixou a equipe insegura quanto ao seu desempenho em 2024 e quanto havia resolvido seus problemas de superaquecimento dos pneus.

Portanto, foi uma surpresa agradável quando a Ferrari apareceu no meio da disputa pelo título desde o início de 2024, embora atrás da Red Bull em termos de ritmo.

Mas a equipe não sabia que não era com a Red Bull que deveria se preocupar, mas sim com a McLaren, que começou a temporada fora do ritmo, mas deu um grande passo a partir do GP de Miami, em maio.

A McLaren logo ultrapassou a Ferrari na classificação dos construtores e, embora a Scuderia tenha se recuperado no final da temporada, quatro momentos importantes acabaram dando a ela muito trabalho para recuperar o atraso. Confira os quatro momentos-chave que custaram o título de construtores da Ferrari em 2024:

Canadá: O único duplo abandono da Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, corta uma curva Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

A Ferrari sofreu seu primeiro abandono duplo em dois anos com um fim de semana de horror no Canadá, onde uma série de problemas atrapalhou seu fim de semana. Charles Leclerc e Sainz foram eliminados da Q2 depois de não conseguirem encontrar melhorias nos pneus macios velhos, com a dupla largando em 11º e 12º.

O fim de semana da Ferrari foi de mal a pior na corrida, com Leclerc se retirando devido a um problema eletrônico na unidade de potência, enquanto Sainz rodou na pista molhada, atingindo Alex Albon, da Williams. Isso levou o chefe de equipe Fréd Vasseur a dizer que a Ferrari "teve todos os problemas do mundo" em Montreal.

Barcelona: Novo assoalho defeituoso leva a Ferrari a 'buraco sem fundo' de desenvolvimento

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A Ferrari estava ansiosa para se recuperar depois do Canadá na rodada tripla de Barcelona, Red Bull Ring e Silverstone, mas um novo assoalho lançado no GP da Espanha acabou introduzindo quiques em curvas de alta velocidade.

Isso não só prejudicou o desempenho, mas também descarrilou seu programa de desenvolvimento, já que a equipe de Maranello precisou primeiro encontrar e entender a causa principal antes de apresentar um projeto ajustado.

A equipe foi forçada a fazer testes consecutivos em Silverstone e a fazer sacrifícios de configuração para sair do buraco, cedendo cada vez mais terreno para uma McLaren que estava à todo vapor.

O que salvou a Ferrari foi o abandono de Lando Norris na Áustria, após sua colisão com Max Verstappen.

Um primeiro pódio em cinco corridas, para Leclerc na Bélgica, mostrou um vislumbre de que a Ferrari talvez estivesse em baixa, mas definitivamente não estava fora. E as corridas posteriores provariam que a Ferrari estava conseguindo curar suas doenças.

Baku: Sainz perde a chance de subir ao pódio depois de um choque tardio com Pérez

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Após a vitória emocionante de Leclerc diante da torcida fanática em Monza, o Azerbaijão mostrou ainda que, embora ainda não se saiba se a Ferrari curou seus problemas de alta downforce, a Scuderia ainda é a equipe a ser batida em circuitos onde a tração e a velocidade máxima são fundamentais.

Leclerc cedeu a vitória a uma performance impecável de Oscar Piastri, enquanto, atrás da dupla, Sainz parecia estar se recuperando para o pódio até um choque tardio com Sergio Pérez, que mandou os dois carros para o muro. Esses 15 pontos pelo terceiro lugar teriam sido muito importantes, com a ressalva de que, atrás deles, Norris subiu posições para marcar quatro pontos extras também.

Singapura: Os favoritos da pré-corrida estão em desvantagem após a classificação

Como Singapura foi a única vitória da Ferrari em 2023, as exigências de tração e a ausência de curvas rápidas pareciam favorecer o SF-24, assim como seu antecessor.

Mas, embora a Scuderia tenha entrado no fim de semana com uma boa chance de vencer, essas esperanças praticamente desapareceram depois de uma sessão de classificação decepcionante, na qual Sainz bateu no Q3 e Leclerc também não marcou tempo, com a dupla relegada à quinta fila.

Nas ruas estreitas do circuito de Marina Bay, em Singapura, as ultrapassagens eram quase impossíveis, mas Leclerc e Sainz fizeram uma corrida forte para conter os danos e terminar em quinto e sétimo, respectivamente, embora muito atrás do vencedor Norris, da McLaren.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Os contratempos acima, juntamente com o acidente de Sainz na corrida chuvosa em Interlagos, acabaram dando à Ferrari muito trabalho para superar a McLaren, apesar da boa forma da Scuderia na corrida pelo título.

Ela também foi prejudicada em Las Vegas por uma Mercedes surpreendentemente dominante, uma corrida após a qual deveria ter liderado o campeonato de construtores para ter uma chance mais realista, com a McLaren superior no Catar.

Mas os reveses de Norris no Catar e Piastri em Abu Dhabi tornaram a disputa pelo título de 2024 muito mais acirrada do que o previsto. Bastou que Sainz encontrasse uma maneira de tirar a corrida de Norris, e Piastri não conseguisse conquistar um ponto em 10º, para que a Ferrari triunfasse.

Isso não significará muito para Vasseur, que sempre diz que odeia "se" e "mas". Mas, além de se preocupar com o que poderia ter acontecido, a temporada da Ferrari também deve ser lembrada por seus pontos positivos, como a vitória em casa em Monza, a excelente última temporada de Leclerc e Sainz juntos e a equipe conseguindo melhorar sua performance depois de um passo em falso no desenvolvimento no meio da temporada.

"Estamos muito felizes com o que conseguimos fazer este ano, com as melhorias que fizemos ao longo do ano e como reagimos às dificuldades, mas chegamos tão perto de ganhar o título que estamos decepcionados", disse Vasseur após a corrida em Yas Marina.

"Tivemos problemas no Canadá, depois com a atualização apresentada na Espanha, acidentes em Singapura e Baku, mas sempre voltamos mais fortes e isso é um sinal muito bom para o futuro."

