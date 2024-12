No dia 4 de julho, a polícia prendeu dois homens por suposto envolvimento no caso de chantagem contra a família de Michael Schumacher. Agora, segundo o Daily Mail, o julgamento de três envolvidos começou nesta terça-feira (10) na Alemanha.

O caso contra a lenda da Fórmula 1 envolve fotos, vídeos e documentos médicos que teriam sido roubados da casa da família pelo ex-guarda-costas do ex-piloto. Os familiares de Michael entraram com um pedido no tribunal para que detalhes sobre a saúde de Schumacher não fossem discutidas de maneira pública.

Marku Fristche é acusado de tentativa de extorsão no valor de 15 milhões de euros, R$95,3 milhões. No caso, o ex-segurança exigia que o pagamento fosse feito para evitar vazar as imagens de Schumacher após seu acidente em 2013

Fristche teria sido ajudado por outras duas pessoas, Yilmaz Tozturkan, segurança de uma boate, e Daniel Lins, filho de Tozturkan, especialista em tecnologia.

Pai e filho confessam

Os dois acusados pelo caso, Daniel e Yilmaz, admitiram culpa no crime e expressaram remorso pelo caso durante o julgamento de acontece no tribunal alemão.

"Assumo total responsabilidade por esse erro. Digam à minha família que sinto muito", disse o pai.

Quando perguntado sobre como planejou a tentativa de extorsão, ele disse: "Eu queria devolver as fotos para a família, mas pensei em ganhar algum dinheiro com elas".

"Estávamos planejando dividir o dinheiro entre nós três. Fiz o download dos arquivos e os copiei em quatro pen drives, depois pedi ao meu filho que criasse um endereço de e-mail não rastreável".

Ele confirmou que obteve as fotos com o ex-guarda-costas de Schumacher.

O filho também admitiu as acusações, dizendo: "Estou ciente do meu erro".

Ele explicou que criou o e-mail por instrução de seu pai para se comunicar com a família Schumacher, mas afirmou que só mais tarde soube que o caso envolvia Michael e que fazia parte de um esquema de chantagem.

"Ele me pediu para criar um endereço de e-mail que não pudesse ser rastreado e, quando ele me encaminhou, não consegui ver o conteúdo".

"Meu pai apenas disse que era algo legal e relacionado a um advogado e eu não fiz mais perguntas".

"Tudo o que me disseram foi que o material se referia a uma pessoa famosa. Ele disse que tinha fotos daquela pessoa para vender e foi isso. Ele me contou isso cerca de um mês antes de ser preso".

O guarda-costas acusado no caso não compareceu à audiência, e foi anunciado que ele comparecerá ao tribunal mais tarde.

No entanto, o site britânico ainda confirma que um dos discos-rígidos utilizados pelos criminosos foi perdido e ainda não se sabe o paradeiro do mesmo, desta maneira, a família teme o vazamento de informações pessoais.

O crime

Fristche foi contratado pela família 18 meses antes do acidente de Schumacher em dezembro de 2013. Ele trabalhava como guarda-costas do ex-piloto de F1 e fez parte do corpo de funcionários até 2020, quando foi demitido.

Foi estando na intimidade da família que ele conseguiu os documentos pessoais de Michael e teria 'encabeçado' o plano contra os Schumacher.

No julgamento, Sabine Kehm, que trabalhou com a família por mais de 25 anos, foi a primeira a testemunhar sobre o caso e revelou como primeiro contato foi feito.

"Recebi uma ligação e era de um número que não reconhecíamos, então, a princípio, não atendemos, como normalmente não fazemos com números desconhecidos".

"Mas ele continuou ligando e ligando, então no final eu atendi, e era um homem que disse que tinha fotos de Michael e que se a família não quisesse que elas fossem publicadas na dark web, ele poderia ajudar".

"Ele disse que era um intermediário e que teríamos que pagar 15 milhões de euros. Ele disse que o dinheiro era para as fotos e seu serviço de intermediário".

Logo na sequência um e-mail com as provas foi enviado e a polícia rapidamente foi acionada. A Sra. Kehm rapidamente reconheceu que aquele material era pessoal e deduziu que "só poderiam ter vindo de um funcionário".

A antiga funcionária da casa dos Schumacher ainda revelou que notou que o ex-segurança e uma enfermeira em especial pareciam muito próximos.

"Lembro-me de ver Fritsche e uma enfermeira em particular conversando juntos. Mas eventualmente ela foi embora, tivemos problemas com ela, tivemos problemas com a forma como o atendimento era prestado".

O plano

Tozturkan confessou durante o julgamento que obteve o material em meados de 2021, na época do coronavírus.

"Fritsche e eu nos conhecemos há muito tempo. Mantemos contato e nos encontramos para tomar um café", começou segundo o Daily Mail,

"Ele disse que estava de posse desse material e perguntou se poderíamos fazer algo com ele. Eu disse: 'Vou perguntar, mas definitivamente seremos capazes de fazer algo'".

O segurança de uma boate ainda disse que antes de tentar extorquir a família, ele queria vender as imagens para quem estivesse interessado. No entanto, não houve muito interesse no material.

O depoimento de Tozturkan ainda confirma que as imagens foram dadas a Markus por uma enfermeira e que mostravam Michael com a "saúde debilitada".

Tentativas anteriores de extorsão

Essa não é a primeira vez que a família Schumacher enfrenta uma tentativa de extorsão. Em 2017, um homem de 25 anos ligou para Corinna Schumacher e ameaçou prejudicar seus filhos se ela não pagasse 900 mil euros.

O acusado foi preso e condenado a 21 meses de prisão depois de enviar o número de sua conta bancária para a família.

Anteriormente, outro homem foi acusado de roubar prontuários médicos do ex-piloto. O mesmo foi preso e acabou morto em sua cela.

