Frederic Vasseur, chefe da Ferrari, está satisfeito com a futura união com a Cadillac para o fornecimento de motores na Fórmula 1. O italiano acredita que haverá vantagens na parceria que começará em 2026.

A Cadillac se torna a 11ª equipe no grid da F1 se o plano for cumprido, porém, apesar do acordo com a General Motors, a unidade de potência deste acordo só passará a funcionar em 2028.

Com a confirmação da nova parceria entre a fábrica de Maranello e a Cadillac, Vasseur ficou particularmente satisfeito e acredita que a equipe terá vantagens para as próximas temporadas ao ter mais uma equipe-cliente.

Com a entrada da Audi em 2026, no lugar da Sauber, a Ferrari perde um cliente, que será substituído com a Cadillac na estreia do novo regulamento. Este cenário é o 'ideal' para Vasseur.

"É fantástico ver que outra equipe americana, apoiada por uma das marcas mais prestigiadas da indústria automóvel, quer entrar na F1 num momento em que o nosso esporte ganha popularidade precisamente nos Estados Unidos", disse o francês de acordo com a Fórmula Passion.

"Estamos, portanto, muito felizes por poder fornecer à equipe o nosso motor e caixa de velocidades no âmbito da nossa colaboração técnica. Isto nos permite manter duas equipes-clientes no campeonato mundial, com todas as vantagens que isso implica em termos de desenvolvimento técnico também para a Ferrari".

