Daniel Ricciardo e Mark Webber esclareceram as coisas, em relação a situação de Oscar Piastri, após uma conversa no GP da Holanda de Fórmula 1, no último fim de semana.

O piloto da McLaren será substituído por Piastri em 2023, depois do jovem ser pego pela equipe de Woking das garras da Alpine. A contratação de Piastri aconteceu antes da McLaren acordar a rescisão contratual com Ricciardo, significando que ele não completaria o terceiro, e último, ano do seu contrato original.

O assunto de Piastri foi parar na Junta de Reconhecimento de Contratos da F1, e no meio da intensidade de complicada situação, Ricciardo revelou no mês passado que não tinha feito contato nem com Oscar, nem com seu empresário Webber.

Mas com as coisas no caso se acertando, e Webber presente no paddock como parte do seu compromisso com a emissora britânica, Channel 4, houve uma oportunidade em Zandvoort para ele e Ricciardo conversarem.

Isso aconteceu no domingo, antes do GP da Holanda, e Daniel Ricciardo explicou que Webber "se sentiu mal" com as consequências da movimentação de Piastri, mas enfatizou que não havia nada pessoal sobre tudo que aconteceu.

"Nós, obviamente, não tínhamos nos visto pessoalmente [desde que tudo começou]", explicou Ricciardo.

"Eu senti que ele não precisava, mas ele sentiu que necessitava, de alguma forma, se desculpar e ver como eu estava.

"Eu sei como esse esporte é: não é nada pessoal para mim. Ele queria ter certeza que eu sabia e entendia isso e só garantir que eu me sentia bem.

"Ele se sente muito mal, obviamente, [em] como as coisas aconteceram e como foram expostas na mídia. Então, sim, foi muito legal conversar com ele."

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Além de conversas com Webber sobre o assunto, Ricciardo também disse que falou em particular com Piastri para garantir que seu substituto soubesse que não existem tensões.

"Eu também falei com Oscar, para ser honesto, e fiz questão de esclarecer que não houve ressentimentos. Eu entendo como isso funciona.

"Ele está fazendo isso: está tentando entrar na Fórmula 1 e esse momento também deve ser muito enorme para ele. Eu não quero tornar isso uma situação ruim para ele.

"É isso: nada pessoal. Foi essa a conversa e eu realmente desejo o melhor para ele. Eu quero que ele tenha um bom momento na Fórmula 1.

"Então, são apenas circunstâncias e é assim que é. Mas, eu obviamente ainda gosto muito de Mark e o respeito.

Ricciardo explicou que achava importante conversas com Piastri porque existia um risco do jovem piloto sentir que poderia ter alguma angústia entre eles se não explicasse seus sentimentos verdadeiros.

"Se não houver comunicação, você nunca vai saber o que a outra pessoa está sentindo ou pensando", ele adicionou. "Ele é muito mais novo do que eu, não sei como ele se sente: se está nervoso para chegar e ver como estou.

"Então, queria fazer questão de deixar claro que eu entendia a posição dele e que não havia ressentimentos.

"Foi bom, eu acho que fez ele se sentir melhor. A última coisa que ele queria era ter uma tensão estranha entre dois únicos companheiros australianos neste esporte. Então, estou feliz que fizemos isso."

