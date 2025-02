Jack Doohan fez sua estreia na Fórmula 1 durante o GP de Abu Dhabi do ano passado, e foi revelado com bastante antecedência que ele seria o piloto titular da equipe, ao lado de Pierre Gasly, depois que Esteban Ocon deixou Enstone.

Mas a reviravolta na história é que a Alpine, com o conselho de Flavio Briatore no comando, acabou adquirindo Franco Colapinto da Williams, o que levou a especulações de que os dias de Doohan na equipe estavam contados se ele não tivesse um bom desempenho.

"Eu não diria que é justo, mas a Fórmula 1 não é justa mesmo", disse Connor McDonagh no podcast Crash F1. "No que diz respeito a Doohan, estou surpreso que ele tenha conseguido a vaga. Não acho que ele tenha tido um histórico tão forte. A Alpine, por outro lado, rapidamente se deparou com essa decisão quando não foi forçada a isso - eles já tinham Doohan."

"É difícil, mas acho que é inevitável. O desempenho de Doohan já está condenado, e ele terá quatro ou cinco corridas, no máximo! Contra Pierre Gasly, que é um dos melhores pilotos no meio do grid, ele terá uma tarefa difícil. Considerando o dinheiro que tiveram de pagar por Colapinto, não acho que o manterão em escanteio por muito tempo. Especialmente com os torcedores argentinos, o dinheiro do patrocínio... Briatore não tem medo de grandes decisões, ele não se importa", disse McDonagh.

Outro membro do podcast, Lewis Larkam, também acha que a demissão de Doohan é inevitável. "É completamente rude e injusto com Jack. No entanto, não sei por que a Alpine tomou a decisão de escolher Doohan tão cedo. Naquela época, o mercado de pilotos ainda estava ativo. Quando Jack está sob contrato e é seu piloto reserva, ele não vai a lugar algum."

"Acho difícil ver a lógica da decisão antecipada da Alpine, pois ainda faltava muito tempo para a próxima temporada. Eles deram um tiro no próprio pé quando não deveriam. Eles poderiam ter esperado até o final da temporada para ver quais pilotos estavam disponíveis. Até mesmo [Valtteri] Bottas teria sido uma opção mais forte do que Doohan. Agora parece que eles vão trocá-lo por um cara que poderiam ter contratado mesmo se tivessem esperado alguns meses e evitado essa situação problemática!"

