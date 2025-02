Para a temporada 2025 da Fórmula 1, haverá muitas mudanças nas duplas de pilotos, com apenas McLaren e Aston Martin começando com formações inalteradas, Haas e Sauber mudando completamente sua dupla e as 6 equipes restantes mudando um dos pilotos.

O F1-analysis.com está usando um modelo matemático para prever como os pontos serão distribuídos entre as equipes este ano. Como o modelo leva em conta o desempenho anterior em relação aos companheiros de equipe - ponderado, é claro, pela força do companheiro de equipe - os novatos não estão incluídos na "previsão" de 2025.

Isso deixa cinco equipes fora da equação, com Kimi Antonelli na Mercedes, Jack Doohan na Alpine, Oliver Bearman na Haas, Gabriel Bortoleto na Sauber e Isaak Hadjar na Racing Bulls, enquanto Liam Lawson não é mais um novato no modelo devido às suas 11 participações em GPs.

E então vamos ver o que o modelo previu! Na McLaren, o modelo previu uma porcentagem de 59-41 a favor de Lando Norris antes de 2024, que na realidade acabou sendo de 56-44, portanto a previsão estava muito próxima da realidade na época. Em 2025, o modelo prevê uma vitória de Norris por 56 a 44.

Quanto à Ferrari, o modelo do F1-Analysis.com está esperando uma grande surpresa: Charles Leclerc deve vencer Lewis Hamilton por 59 a 41, o que seria uma verdadeira derrota para o sete vezes campeão mundial.

A Red Bull também está prevendo uma grande margem, mas menor do que a da Ferrari, com o modelo prevendo que Max Verstappen vencerá Lawson por 58 a 42 na equipe austríaca.

Na Aston Martin, no ano passado, o modelo previu perfeitamente uma diferença de 72 a 28 entre Fernando Alonso e Lance Stroll, e em 2025 o modelo espera uma diferença ainda maior, de 75 a 25.

E na Williams, eles esperam uma relação de pontos surpreendentemente alta de 77 a 23 a favor do piloto espanhol no confronto entre Carlos Sainz e Alex Albon. O modelador acrescenta que os pontos esperados na Williams são menores e que pode haver uma diferença maior entre os pontos marcados pelos companheiros de equipe.

Em 2024, o modelo previu uma vitória de 59-41 de Norris na McLaren, que se transformou em uma vitória de 56-44 de Norris, e uma vitória de 53-47 de Leclerc na Ferrari, com o resultado real sendo 54-46 a favor do piloto de Mônaco sobre Sainz.

Ele esperava um desempenho muito melhor de Sergio Pérez, uma derrota por 60 a 40, que o mexicano em colapso acabou transformando em uma derrota por 74 a 26, enquanto na Mercedes, uma vitória de 52 a 48 para Russell em vez de 51 a 49 para Hamilton.

