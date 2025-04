A Fórmula 1 não retornará aos motores V10 ou a qualquer trem de força aspirado em um futuro próximo, com a Comissão de F1 confirmando seu compromisso com os regulamentos da unidade de potência que entrarão em vigor na próxima temporada. No entanto, o órgão regulador confirmou uma reunião com as fabricantes na quinta-feira (24) para possíveis modificações nas regras de 2026.

Essas regulamentações foram discutidas e aprovadas pela FIA em 2022, enquanto os fabricantes de motores trabalharam nelas por muitos anos antes.

No entanto, a FIA concedeu a si mesma espaço para "pequenos refinamentos", que poderiam ser usados para eliminar o risco de os carros ficarem sem bateria antes do final das longas retas, o que tem causado preocupações tanto para pilotos quanto para equipes e fãs.

O órgão regulador está introduzindo um sistema de 'redução gradual da potência' que impedirá que os carros usem toda a energia elétrica imediatamente ao sair de uma curva, tornando o consumo mais gradual. Isso implementará um aumento progressivo da velocidade nas retas e impedirá que os pilotos usem toda a energia disponível muito cedo.

A energia elétrica deve representar 50% da potência total do carro - 350 kW - mas também foi proposta uma redução para 200 kW, o que permitiria que os carros desfrutassem de uma potência elétrica consistente durante toda a volta - seja em pistas sensíveis à potência, como Jeddah, Monza, Baku e Las Vegas, ou em todos os circuitos.

Isso será discutido pela Comissão de F1 em uma reunião na quinta-feira (24), mas sabe-se que alguns fabricantes de motores estão céticos quanto ao fato de a remoção de 150 kW de potência elétrica na corrida e a inclinação do equilíbrio para apenas 35% de uso elétrico poderem ser consideradas um pequeno refinamento.

Nem todos os fornecedores de unidades de potência têm a mesma posição em relação a essas questões, com alguns argumentando que a F1 tinha um sistema semelhante na era turbo anterior, quando os carros tinham muito mais potência na classificação do que nas corridas.

O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, apoiou a proposta ao falar no paddock de Jeddah, indicando: "Se eles estão fazendo isso no interesse do esporte, então é preciso apoiar." Toto Wolff, da Mercedes, no entanto, classificou a ideia como "uma piada".

A Audi e a Honda não parecem inclinadas a aceitar nenhuma mudança, enquanto os sentimentos são mistos na Ferrari, com o chefe de equipe Frédéric Vasseur admitindo que alguns aspectos dos novos regulamentos podem ter sido subestimados e pediu aos chefes de equipe que não rejeitem a mudança em nome de sua potencial vantagem competitiva.

