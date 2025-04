Na Fórmula 1, nem todos os recordes são tão fáceis, nem têm o mesmo valor simbólico. Charles Leclerc subiu ao pódio em Jeddah depois de um desempenho impecável do SF-25, após largar em quarto lugar, manejando com maestria os pneus médios no primeiro stint e com uma ótima parada nos boxes. Ele terminou em terceiro, atrás de Max Verstappen e Oscar Piastri, e comemorou um marco: seu 44º pódio com a Ferrari.

Um número muito especial, porque é exatamente o mesmo que Fernando Alonso alcançou durante sua passagem pela Scuderia (2010-2014). Mas há uma grande diferença. Enquanto Alonso precisou de apenas 96 GPs para chegar a esse número, Leclerc participou de 131 corridas como piloto da Ferrari, ao longo de sete temporadas completas desde sua estreia na equipe em 2019.

Números que escondem caminhos opostos

Com esse resultado, Leclerc empata com Alonso como quinto piloto com mais pódios na história da Ferrari. À sua frente, ele ainda tem outras lendas da equipe:

Michael Schumacher - 116 Sebastian Vettel - 55 Rubens Barrichello - 55 Kimi Raikkonen - 52 Charles Leclerc - 44 Fernando Alonso - 44

Em termos de vitórias, Alonso ainda está à frente: 11 com a Ferrari, contra 8 de Leclerc até agora. Por outro lado, o monegasco domina claramente em termos de pole positions: 26 contra apenas 4 do espanhol, consolidando sua posição como um dos maiores especialistas em classificação no grid atual.

A diferença entre os dois não é apenas numérica, mas também contextual. Alonso lutou pelo título até a última corrida em 2010 e 2012, enquanto Leclerc só teve uma chance real, em 2022, antes de a Red Bull impor sua hegemonia. O ambiente técnico e competitivo faz com que seus caminhos dentro da Scuderia sejam semelhantes... mas também muito diferentes.

Esse empate estatístico entre dois dos pilotos mais emblemáticos da Ferrari no século 21 também simboliza uma geração de talentos que chegaram perto da glória sem nunca tocá-la. E, embora Leclerc ainda tenha tempo, cada temporada sem um carro vencedor está esgotando a paciência, tanto dentro quanto fora de Maranello.

O legado de Leclerc

Apesar do simbolismo da vitória, o próprio Leclerc foi claro após a corrida:"Este é, de longe, o melhor resultado possível. Eu nem mesmo esperava terminar no pódio. Achei que teria que me defender dos pilotos que estavam atrás de mim, especialmente Antonelli", admitiu. O SF-25 ainda está longe de lutar por vitórias. O ritmo em uma volta ainda é fraco, mas na corrida, Leclerc soube aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Em particular, aquele primeiro stint com o pneu médio, em que ele se manteve na pista enquanto George Russell e Lewis Hamilton estavam afundando com os seus.

"Não temos o ritmo na classificação, mas na corrida estamos nos saindo melhor. Demos tudo de nós hoje. Estou orgulhoso disso", acrescentou o monegasco.

Leclerc conquistou pelo menos um lugar no pódio em todas as temporadas com a Ferrari desde sua chegada. Mas ainda lhe falta o que Alonso também não conseguiu conquistar no vermelho: o título mundial. Ambos têm isso em comum: não receberam um carro dominante em Maranello. "Temos que continuar nos esforçando ao máximo. Espero que as melhorias cheguem logo", disse no final. Enquanto isso, ele continua a escrever sua própria história com a Scuderia, mesmo que isso esteja lhe custando mais do que muitos esperavam do homem que um dia foi chamado de "Il Predestinato" (O Predestinado, em tradução livre) pela imprensa italiana.

