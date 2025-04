F1: McLaren acredita ter perdido pódio por causa de Hamilton

Lando Norris pode se arrepender do erro que cometeu no sábado de Fórmula 1, que o forçou a largar do 10º lugar no domingo. Também é doloroso para o britânico o fato de seus principais rivais terem conquistado os dois primeiros lugares na corrida.

Norris estava com uma estratégia de pneus diferente da maioria dos outros pilotos e, por um tempo, parecia que o britânico poderia até ter uma chance de lutar pelo pódio. No entanto, de acordo com o chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, isso não iria acontecer por causa de Lewis Hamilton.

Como se sabe, Norris alcançou Hamilton em um determinado momento da corrida, mas ultrapassou o britânico na primeira das duas zonas de DRS em duas voltas consecutivas, permitindo que ele ultrapassasse com sucesso o piloto da McLaren.

"A versão curta é que Lando fez uma ótima recuperação", elogiou o chefe da equipe McLaren a Norris, de acordo com o RacingNews365.com. "Tivemos longas discussões sobre os pneus de largada. Escolhemos os pneus duros porque esperávamos, mesmo que por pouco tempo, que teríamos alguma oportunidade de explorar o ritmo do carro."

"Vimos na sexta-feira que Lando era o piloto mais rápido nos estágios longos e nas simulações de corrida, então queríamos ter certeza de que estávamos em posição de tirar proveito disso. E, de certa forma, foi uma boa decisão de Lando e dos estrategistas. Na verdade, foi bem parecido com o que acontece quando você faz simulações no papel."

Stella disse que o tempo gasto atrás de Hamilton e a degradação dos pneus devido ao ar "sujo" privaram seu piloto da chance de recuperar terreno significativo em relação à outra Ferrari na luta pelo pódio.

"Mas, ao mesmo tempo, acho que para chegar ao pódio precisávamos não perder tempo para Hamilton. Obviamente, ele é Lewis Hamilton. Sabe correr muito bem e conseguiu segurar Lando por algumas voltas, e acho que isso nos custou tempo, o que acabou impedindo que tentássemos ultrapassar Leclerc."

"Não havia muita degradação. Isso permitiu que ele [Lando] ultrapassasse Russell. Mas, no fim das contas, acho que o tempo perdido para Hamilton e o fato de Leclerc ter um ritmo tão forte nos impediram de disputar o pódio", disse Stella. Enquanto isso, Max Verstappen também admitiu que Oscar Piastri tem estado em uma forma incrível semana após semana, tornando o australiano um perigoso adversário no campeonato mundial.

