ANÁLISE: Carreira de Hamilton na F1 é superestimada?

Provavelmente não foi assim que Lewis Hamilton imaginou seu início na Ferrari. Após cinco finais de semana de corrida, ele pode ter vencido a corrida sprint na China, mas estão crescendo as dúvidas sobre o ritmo do heptacampeão da Fórmula 1. O ponto mais baixo até agora: o fim de semana de corrida na Arábia Saudita.

Hamilton evitou a eliminação precoce no Q2 por apenas 0,007 segundos - no Q3, ele ficou 0,531 segundo atrás do companheiro de equipe Charles Leclerc.

De acordo com os dados de ritmo de corrida de nosso parceiro de tecnologia PACETEQ, que analisa várias estratégias de corrida, Hamilton foi cerca de sete décimos mais lento que o monegasco na corrida. Apenas a Red Bull e a Alpine tiveram uma diferença tão grande entre os companheiros de equipe neste fim de semana.

A Ferrari cometeu um erro ao descartar Sainz?

Pilotos: Ranking de Ritmo de Corrida da Arábia Saudita em 2025

Diferença média em segundos por volta (ajustada para diferentes estratégias)

Sem dúvida, é muito cedo para descartar Hamilton depois de apenas cinco corridas, mas está surgindo uma tendência clara. Na classificação, ele está 0,282 segundos atrás de Leclerc, em média, até agora nesta temporada, enquanto na corrida a diferença média é de 0,384 segundos. Para efeito de comparação: Carlos Sainz esteve muito mais próximo de Leclerc em seus quatro anos na Ferrari.

Duelo de Classificação: Charles Leclerc e seus Companheiros de Equipe

Vantagem média em segundos por volta,

Em ordem da esquerda para direita: Marcus Ericsson (Sauber); Sebastian Vettel (Ferrari); Carlos Sainz (Ferrari); e Lewis Hamilton (Ferrari)

Sainz ficou apenas 0,120 segundos atrás de Leclerc, em média, entre 2021 e 2024, o que o torna estatisticamente o melhor companheiro de equipe que ele já teve. Sebastian Vettel obteve um déficit de 0,226 segundos em 2019 e 2020, enquanto Marcus Ericsson chegou a ter uma média de 0,620 segundos na Sauber em 2018.

Com uma diferença de 0,282 segundo, Hamilton está atualmente em terceiro lugar entre os companheiros de equipe de Leclerc.

Qual é o motivo do déficit de ritmo de Hamilton?

O presidente executivo da Ferrari, John Elkann, não deve ter pago um preço alto para que Hamilton fosse mais lento do que antes. Mas o britânico tem tido dificuldades com o SF-25 até agora e, após a corrida na Arábia Saudita, ele não sabia o que fazer: "O carro é claramente capaz de terminar em terceiro e Charles fez um ótimo trabalho hoje, então não posso culpar o carro".

Aos 40 anos, Hamilton pode fazer parte da geração mais velha de pilotos, mas Fernando Alonso já tem 43 anos - e o espanhol não está mostrando sinais de perda de ritmo. A diferença para Lance Stroll foi de três a cinco décimos constantes em 2023, 2024 e nos cinco finais de semana de corrida de 2025 até o momento.

Isso mostra que a idade de Alonso não afetou seu desempenho até agora. Portanto, isso também não deve ser um fator significativo para Hamilton.

A introdução de carros com efeito solo em 2022 não parece ter sido um fator favorável a Hamilton. A dramática perda da final do título de 2021 em Abu Dhabi foi seguida por uma pausa - a Mercedes teve um falso começo com os novos regulamentos, e George Russell se juntou à equipe como um rápido companheiro de equipe que demonstrou que até mesmo um heptacampeão pode ser derrotado.

Duelos da equipe Mercedes: Hamilton já foi dominante?

Uma olhada nos dados confirma essa impressão: nos anos conjuntos da Mercedes de 2022 a 2024, George Russell foi, em média, 0,089 segundo mais rápido que Hamilton. Mesmo em duelos de equipes anteriores, Hamilton nem sempre foi claramente superior: Ele estava 0,156 segundos à frente, em média, contra Valtteri Bottas (2017 a 2021) e apenas 0,032 segundos à frente contra Nico Rosberg (2013 a 2016).

Duelo de Classificação: Lewis Hamilton e seus Companheiros de Equipe na Mercedes

Vantagem média em segundos por volta

Em ordem da esquerda para direita: Nico Rosberg, Valtteri Bottas e George Russell



Hamilton é, estatisticamente, o melhor classificador da história da Fórmula 1, com 104 pole positions, mas a verdade é que seus companheiros de equipe o venceram regularmente.

Entre 2013 e 2016, Hamilton conquistou 35 pole positions e Rosberg 29, com o duelo na classificação indo para Hamilton por uma margem estreita de 42x36. O resultado contra Bottas foi mais claro, com 70x30 nas qualis e 42x20 na disputa de pole positions. Hamilton perdeu o duelo subsequente contra Russell por 29x39 nos treinos classificatórios e 1x5 nas pole positions.

Classificação: Hamilton e seus Companheiros de Equipe na Mercedes

Na coluna da esquerda, de cima para baixo: Poles de Hamilton; Poles de companheiros de equipe; Duelo nas classificações; Diferença no ritmo de classificações.

No total, Hamilton conquistou 78 pole positions durante seu período na Mercedes - seus companheiros de equipe conseguiram um total combinado de 54. O duelo geral na classificação terminou em 141 x 105 - o que significa que Hamilton ficou à frente 57% do tempo.

Mais forte na corrida do que na classificação?

Outro padrão pode ser visto nos dados da corrida: Hamilton parece tender a ser um pouco mais forte na corrida do que na classificação. As diferenças em relação a Rosberg e Russell são ligeiramente melhores na corrida, embora não de forma significativa. Por outro lado, Hamilton teve Bottas sob maior controle aos domingos, principalmente devido à sua melhor gestão do desgaste dos pneus.

O finlandês também teve que lidar com esse problema mais tarde na Sauber contra Guanyu Zhou: muitas vezes à frente na classificação, geralmente em pé de igualdade na corrida. No geral, Hamilton esteve na frente cerca de 70% do tempo nas corridas da Mercedes, o que foi significativamente mais frequente do que na classificação.

Duelos de Equipe: Média da Temporada F1 2024

Vantagem média em segundos por volta

Da esquerda para direita: Delta de ritmo na classificação; Delta de ritmo na corrida; Comparação entre classificação e corrida.

Em termos puramente estatísticos, Lewis Hamilton é o piloto mais bem-sucedido da história da F1. Mas os números também mostram que seus companheiros de equipe nunca estiveram muito distantes nos anos em que passaram juntos - especialmente Rosberg ou Russell.

Leclerc pode ser o próximo a abalar o mito de Hamilton, já que os números estão cada vez mais questionando sua suposta intocabilidade. No entanto, seria prematuro fazer um julgamento final nesse estágio - talvez a ruptura com a Ferrari esteja mais próxima do que parece.

