A estreia do GP de Las Vegas de Fórmula 1 gerou opiniões extremamente dividas por parte dos pilotos em relação à agenda de compromissos midiáticos pré-corrida. Max Verstappen foi um dos que, verbalmente, mais deixou claro sua insatisfação, e, por conta disso, a programação sofrerá alterações nesta temporada.

Na estreia, em 2023, o tricampeão foi bem vocal ao apontar que a etapa era "99% show e 1% evento esportivo", o que gerou repercussões de todos os lados - com companheiros de profissão concordando, de forma mais branda, com a mensagem que o holandês queria passar.

Em entrevista, a diretora comercial do GP, Emily Prazer, revelou que mudanças serão feitas na programação pré-corrida após a reclamação dos pilotos, mas aproveitou para mandar uma indireta a Verstappen.

“Houve um piloto em particular que falou muito sobre o fim de semana, mas no final foi ele quem cantou ‘Viva Las Vegas’ no final da corrida", disse se referindo à música ressoada por Max no rádio após vencer o GP.

"Os pilotos enfrentaram vários fatores de estresse. Eles estavam pilotando em um novo circuito e ainda não entendiam completamente o que os esperava. Dito isso, todos contribuíram construtivamente para o prelúdio do fim de semana. Eles participaram da cerimônia de abertura sem reclamar", ponderou.

"Também houve algum nervosismo, até porque havia muita coisa para fazer. No entanto, este ano, vamos dar um passo atrás nessa área. Fizemos coisas demais com eles no ano passado".

Ocon FORA DA ALPINE? Jos Verstappen SACRAMENTA o 'FIM' da RBR, o fico de Pérez e a Indy 500

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!