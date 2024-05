Outra procissão do GP de Mônaco inevitavelmente desencadeou um debate sobre o que a Fórmula 1 precisa fazer para esquentar a prova em torno do Principado.

À medida que as máquinas da F1 se tornam cada vez maiores e mais pesadas, fica claro que os carros superaram as famosas ruas em termos de serem capazes de oferecer uma emocionante ação.

Em algumas ocasiões, houve relatos de que é o layout que precisa ser alterado para tentar abrir uma oportunidade adequada de ultrapassagem em algum lugar.

As ideias variaram desde potencialmente ajustar a chicane Nouvelle (poderia ser tornada mais larga) até criar algumas curvas novas.

Uma ideia que tem sido frequentemente comentada é que os carros virem à esquerda na Portier, percorram um pouco as estradas ao longo da praia antes de voltarem para uma reta muito mais longa (e zona DRS) para a chicane.

Questionado sobre a possibilidade de uma revisão da pista, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse: “Mônaco continua precisando de espaço, então acho que é algo que nós coletivamente e a Fórmula 1 deveríamos considerar porque é um ótimo lugar.

“Há muita história aqui, mas tudo evolui. Acho que os carros estão muito grandes agora. Se você compará-los com os carros de 10 anos atrás, eles têm quase o dobro do tamanho, então é algo que precisamos analisar coletivamente – como um esporte com o promotor: como podemos simplesmente introduzir uma oportunidade de ultrapassagem?”

No entanto, fazer uma mudança drástica, já que criar curvas extras não só seria extremamente caro, mas também não garantiria que as corridas seriam melhores.

Ultrapassar é difícil na F1 moderna e há muitos locais – basta olhar para Ímola na semana anterior – onde os lugares de ultrapassagem são muito limitados.

O GP de Mônaco deste ano foi uma procissão por causa das circunstâncias que cercaram a bandeira vermelha na primeira volta.

Ela efetivamente transformou a corrida em um gerenciamento supremo de pneus sem paradas, em que o nome do jogo era ir o mais lento possível para evitar a necessidade de troca de borracha.

Como admitiu George Russell, que rodou bem fora do ritmo, não havia nada a ganhar em correr mais rápido porque havia o risco de problemas mais tarde na corrida.

Mônaco não está sozinha em ter circunstâncias estratégicas de pneus prejudicando o potencial de emoções. A F1 foi prejudicada muitas vezes no passado recente, quando um safety car antecipado força a primeira parada bem antes que as equipes gostariam, e a corrida então se transforma em um gerenciamento extremo para que todos possam chegar ao fim, o que não é muito emocionante.

Como a F1 entendeu bem, a chave para realizar uma boa corrida com ultrapassagens é garantir um diferencial de desempenho entre os carros nas várias etapas de um GP – e a melhor maneira de fazer isso é a estratégia de pneus.

Mônaco quase sempre garantiu ser um local de uma parada porque as baixas demandas de energia do circuito significam que os pneus atuais podem durar toda a corrida.

Isso significa que há possibilidades muito limitadas de estratégia e uma ausência definitiva do tipo de perigo que você corre em outros locais onde os carros estão queimando a borracha.

Lewis Hamilton foi rápido em apontar após a corrida que o problema se resumia aos pneus.

“Em última análise, acho que nossos pneus podem durar uma corrida inteira”, disse ele. “Um composto de pneu é muito duro aqui. Você tem que encontrar maneiras de apimentar tudo, talvez três paradas obrigatórias ou algo assim para apimentar um pouco mais.”

Forçar os pilotos a fazer múltiplas paradas pode ser visto como um pouco artificial demais e pode tornar a corrida uma loteria, considerando o trabalho necessário para garantir essas vagas no grid bem na frente.

Mas foi o companheiro de equipe de Hamilton, Russell, quem talvez tenha encontrado a solução mais direta e lógica para garantir que Mônaco nunca se repita o tipo de corrida que testemunhamos no fim de semana.

“Acho que se trouxéssemos apenas pneus macios”, disse ele. “Um pneu macio não duraria a corrida inteira. E você pode até precisar fazer duas paradas. Alguém pode tentar uma parada única. Acho que passar o fim de semana inteiro com pneus macios resolveria muitos problemas.”

E ele está totalmente correto. Ter apenas os macios seria um desafio de administrar e levaria a uma série de estratégias diferentes em todo o grid - desde aqueles que optam por ir a fundo na crença de que com pneus novos são melhores do que 'lento e constante' e não precisando daquela parada extra. As compensações de desempenho dos pneus poderiam até abrir a porta para algumas ultrapassagens.

Haveria mais oportunidades para as equipes lançarem os dados e serem agressivas em suas paradas, e isso garantiria que não houvesse como os pilotos calçarem os pneus no início da corrida e esperarem chegar ao final sem parar.

Para que uma mudança acontecesse também não seria necessário gastar milhões na construção de novas curvas, nem em simulações complexas e homologações da FIA.

Em vez disso, isso poderia ser feito com uma simples votação no Comitê Consultivo Esportivo e depois na Comissão de F1 para avançar com uma mudança de regra nos regulamentos que conta apenas para esta corrida.

O Regulamento Esportivo da F1 já tem uma cláusula de Mônaco que permite que a corrida tenha 260 km em vez dos 305 km que são em qualquer outro lugar, então por que não também uma regra específica que diz, apenas para esta corrida, a F1 evita trazer os três compostos que são levados para qualquer outro lugar e funcionarão exclusivamente com macios?

Poucos resistiriam a tal ideia, especialmente porque dificilmente poderia tornar as coisas menos emocionantes do que o que foi exibido no fim de semana passado.

Como disse Max Verstappen sobre estar aberto a tentar algo diferente: “No geral, o fim de semana é muito legal, só o domingo é um pouco chato, infelizmente.

“Mas o cenário ainda é ótimo. Se pudermos encontrar uma maneira de correr um pouco melhor, por que não? Essa seria minha solução preferida.”

