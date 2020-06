Falta pouco! Em menos de duas semanas, a Fórmula 1 dará o pontapé inicial para a temporada de 2020 da categoria com o GP da Áustria, no Red Bull Ring. E a categoria terá uma novidade para suas transmissões de TV e internet: novos gráficos.

A F1, que colabora há alguns anos com a Amazon Web Services, revelou nesta terça-feira, a adição de seis novos gráficos que serão utilizados durante a temporada.

O primeiro, que será usado já no GP da Áustria, oferecerá aos fãs a "Pontuação sobre a Performance do Carro". Esse número será baseado em diversas estatísticas referentes às qualidades do carro - incluindo potência, aderência, downforce e drag. Ainda haverão outras quatro métricas disponíveis: velocidade em curvas de baixa, velocidade em curvas de alta, velocidade em reta e comando do carro.

A partir da segunda corrida em Silverstone, o GP dos 70 anos, em agosto, haverá a "Comparação de Velocidade entre Pilotos", que analisará as médias de velocidade de pilotos atuais e do passado, utilizando dados a partir de 1983 para isso.

A partir do GP da Bélgica, serão empregados gráficos de velocidade em curvas de alta e baixa, que permitirão aos fãs ver como que os pilotos atacam essas curvas, sendo que as altas são as realizadas com velocidade acima de 175 km/h e as baixas abaixo de 125 km/h.

Na segunda metade da temporada, a F1 e a AWS estão planejando divulgar outros três gráficos: o primeiro com notas para as habilidades de cada piloto, o segundo sobre desenvolvimento do carro e da equipe e performance ao longo da temporada, e o último com previsões para as posições classificação e corrida de cada piloto.

O gráfico com notas para as habilidades dos pilotos tem como objetivo identificar o melhor piloto no geral ao analisar variáveis como classificação, largada, ritmo de corrida, gerenciamento de pneus e estilo de ultrapassagem / defesa.

Nos últimos anos, a F1 divulgou seis gráficos originais, que incluem velocidade de saída, previsão de estratégia de paradas, janela de paradas, previsão de disputas em pista, batalha da estratégia de paradas e performance dos pneus.

O engenheiro chefe da F1, Rob Smedley disse: "Essas visões sobre a F1 que estamos desenvolvendo trazem os fãs mais próximos de uma pista do que jamais estiveram, e revelam histórias que não eram contada a partir do pit".

"Estamos animados por estar expandindo essa relação bem sucedida, dando vida a ainda mais dados, permitindo aos fãs que se aprofundem de um modo similar ao feito por pilotos e equipes em busca pelo sucesso".

Veja abaixo prévias dos novos gráficos:

Galeria Lista TV Graphic: Car Performance Top5 1 / 4 Foto de: Formula 1 TV Graphic: Car Performance Single detail 2 / 4 Foto de: Formula 1 TV Graphic: Car Performance Single All 3 / 4 Foto de: Formula 1 TV Graphic: Car Performance Comparison 4 / 4 Foto de: Formula 1

