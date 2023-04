Carregar reprodutor de áudio

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, deu a dica mais forte de que o custo de entrada para novas equipes provavelmente aumentará.

A FIA lançou um processo de inscrição em fevereiro que ainda está aberto e está programado para produzir um resultado em junho, após o exame de todas as propostas.

No momento, se aceito, um novo participante deve pagar uma 'taxa antidiluição' de US$ 200 milhões, que é dividida entre as 10 equipes existentes.

Oficialmente, esse número deve refletir as perdas potenciais que cada equipe incorrerá com um time extra levando uma fatia do bolo de receita da F1.

Algumas fontes também dizem que está relacionado ao valor final aproximado de uma equipe como a Williams na época em que o último Pacto de Concordia foi assinado.

No entanto, ajudado pelo limite de custo, Drive to Survive e uma forte recuperação dos anos Covid-19, o esporte está agora em um estado muito mais saudável do que quando o valor de $ 200 milhões foi estipulado, e os valores das equipes aumentaram.

As equipes têm pressionado por um novo número que, de fato, iguala o custo de entrada ao valor teórico de uma operação existente, com cifras de até US$ 600 milhões sendo mencionadas.

Domenicali, que sempre defendeu que qualquer nova equipe deve agregar valor ao esporte, destacou que os tempos mudaram desde que o valor original foi acordado.

“O processo de ter outra equipe foi lançado pela FIA”, disse Domenicali aos investidores da F1. "Em nossa governança, em nosso Pacto, existe a possibilidade de se fazer isso.

“Mas a avaliação tem que ser feita em conjunto para ver do ponto de vista técnico, do ponto de vista esportivo, da estabilidade financeira, e no panorama geral, se um novo time vai dar valor ao campeonato e ao esporte.

"E volto a um ponto, o chamado pagamento antidiluição foi feito em $ 200 milhões, apenas alguns anos atrás. Porque naquela época ninguém esperava que o valor desse negócio subisse tanto.

"Hoje a situação é totalmente diferente, com certeza. E é nosso dever garantir que protegemos o negócio da melhor maneira possível e temos uma visão mais ampla."

Embora a oferta Andretti/Cadillac seja a mais conhecida, Domenicali enfatizou que vários participantes em potencial indicaram interesse.

"Hoje, há muitos que gostariam de vir", disse ele. “Existem equipes que falam mais que outras, algumas são muito mais silenciosas, mas estão realmente manifestando seu interesse.

"Como sempre na vida, alguém tem que fazer essa avaliação. E nós fazemos parte desse processo e vamos fazer a coisa certa no momento apropriado ao longo deste ano."

O CEO da Liberty Media, Greg Maffei, apoiou as palavras de Domenicali e observou como o valor das equipes aumentou.

"Voltando ao assunto dos US$ 200 milhões", disse ele. "A Manor era a 11ª equipe. E pouco antes de entrarmos na F1 [no final de 2016], ela entrou em administração no Reino Unido e foi vendida por £ 1. O mundo mudou dramaticamente."

