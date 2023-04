Carregar reprodutor de áudio

Stefano Domenicali admitiu que a produção do novo filme de Brad Pitt sobre a Fórmula 1 será “bastante invasiva” nos fins de semana de corrida nesta temporada.

O filme ainda sem nome está sendo feito pela equipe que esteve por trás de Top Gun: Maverick, com Lewis Hamilton atuando como produtor e consultor.

Está programado para começar a produção nas próximas semanas a partir de uma base em Silverstone, com parte da ação a ser filmada em eventos de corrida reais com as filmagens ajustadas ao cronograma.

Pitt, o produtor Jerry Bruckheimer e o diretor Joseph Kosinski se encontraram com os chefes de equipe no GP dos Estados Unidos do ano passado em Austin, e as conversas continuaram desde então sobre como as equipes estarão envolvidas.

Ao enfatizar a importância do filme em termos de promoção do esporte, o CEO da categoria, Domenicali, alertou que a F1 terá que “controlar” a produção para que não interfira na ação real nos fins de semana de corrida.

Domenicali disse em uma reunião de investidores da F1: “Essa é outra maneira de mostrar o que queremos fazer, algo diferente.

“Quando começamos a colaboração com a Netflix, a comunidade [F1] disse ‘o que está acontecendo? Este não é o nosso lugar para estar.’

“E agora entendemos o poder disso. E depois adicionamos uma presença muito forte nas mídias sociais, garantindo que todos os nossos pilotos e equipes sejam muito ativos na promoção do esporte.

“E essa é outra ferramenta com o filme. Na verdade, vamos começar a filmar em Silverstone muito em breve, e você verá que eles estarão dentro do evento de corrida.

“Será bastante invasivo em termos de produção, é algo que precisamos controlar de certa forma, mas será mais uma forma de mostrar que a F1 nunca para”.

Jerry Bruckheimer American film producer

O CEO da Liberty Media, Greg Maffei, enfatizou que a F1 não pode contar com a série Drive to Survive da Netflix como uma ferramenta promocional de longo prazo, e que o filme é mais um passo para aumentar a conscientização sobre o esporte.

“Os Simpsons já duram 20 anos, mas não há muitos shows que durem tanto tempo”, disse Maffei. “Drive to Survive é maravilhoso. Mas não podemos confiar que Drive to Survive seja nosso único veículo de promoção para sempre.

“Este filme, como Vegas, vai ser um nível totalmente diferente. Por mais que Drive to Survive seja enorme para muitas pessoas ao redor do mundo, eu ainda vou a lugares e as pessoas dizem: 'Hein?' Seu público não é tão grande. Pode ser grande entre este grupo, mas não é tão grande.

“Um filme de Brad Pitt com consultoria de Lewis Hamilton, com Bruckheimer e com o diretor de Top Gun: Maverick – já vimos um pouco do que eles vão fazer com a tecnologia de Top Gun e vai ser incrível.”

