Desde 2017 e com a retirada da Manor, o pelotão da Fórmula 1 está restrito a dez equipes e vinte pilotos. No entanto, estes números podem ser revistos nos próximos anos, uma vez que a FIA lançou recentemente um concurso para candidaturas de estruturas que pretendam da categoria.

Andretti já se inscreveu. A equipe americana do ex-piloto Michael Andretti – filho do campeão mundial de F1 de 1978 e vencedor das 500 milhas de Indianápolis Mario Andretti – busca há quase dois anos chegar à categoria rainha. Até então, as portas permaneciam fechadas para eles, principalmente por temores quanto ao engrossamento de seu portfólio, porém a recente associação entre a estrutura e a General Motors, por meio de sua marca Cadillac, trouxe credibilidade.

No entanto, a F1 continua fechando os olhos para as principais chamadas da Andretti, com o CEO Stefano Domenicali explicando em entrevista à Sky Sports que as críticas públicas da equipe à reação das equipes já presentes no grid não foram apropriadas.

"Antes de tudo, damos as boas-vindas a todos que agregam valor à corrida", disse o italiano. “Acho que temos que respeitar a todos. Há equipes, como Mario e Michael Andretti, que falam muito sobre seu desejo de entrar na Fórmula 1. Mas, na minha opinião, não [é] inteligente dizer que as equipes são gananciosas. "

“Existem outras [equipes] que são muito menos vocais e gostariam de entrar na Fórmula 1, então há um processo a ser seguido e garantiremos com a FIA que ele será seguido”.

Várias equipes se manifestaram nas últimas semanas para expressar suas ressalvas sobre a adição de uma décima primeira equipe ao grid, sendo ela a Andretti ou não. No entanto, Domenicali garantiu que não teve problemas com o aparecimento de uma nova estrutura.

"Se todos os elementos estiverem lá, eles serão bem-vindos", disse ele. "Há muitas dimensões a considerar e não temos que exagerar porque alguém está empurrando o sistema. O processo será feito da maneira correta, a sério, quer alguém grite ou não. Eu diria que temos que ser cuidadosos. Você pode pensar que este é um ataque pessoal a Andretti, mas não é. Temos que ser sérios e profissionais na avaliação de todos os elementos".

