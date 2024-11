Um número não revelado de GPs europeus de Fórmula 1 enfrentará a perspectiva de participar da rotação de corridas mais cedo ou mais tarde, de acordo com o CEO da F1, Stefano Domenicali.

Com um recorde de 24 etapas já incluídas no calendário da categoria, o espaço para a adição de novos locais é agora indiscutivelmente menor do que nunca.

Domenicali já havia sugerido que a rotação das corridas europeias seria uma opção, mas agora ele disse que essa mudança está nos planos.

"Temos algumas notícias para compartilhar muito, muito em breve, com relação à possibilidade de, a médio prazo, termos alguns GPs europeus rotativos e algumas outras novas opções que virão mais tarde", disse Domenicali em uma renião com investidores da Liberty Media.

"Isso é algo que, é claro, esclareceremos no devido tempo. É verdade que temos uma grande demanda de possíveis novos locais que querem entrar e nossa escolha será sempre equilibrada entre os benefícios econômicos certos que podemos ter como um sistema e também para alavancar o crescimento no mercado que podemos ver potencial que será benéfico para nós para crescer ainda mais o nosso negócio".

Falando em um evento da Globant durante o GP dos Estados Unidos, Domenicali mencionou a Argentina como um local onde ele gostaria de ver a F1 retornar.

Largada da corrida - George Russell, Mercedes F1 W15, assume a liderança sobre Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Incluindo o GP do Azerbaijão, há atualmente 10 corridas na Europa, com a Itália sediando duas - Imola e Monza - e Madri entrando no calendário para 2026, enquanto o contrato de Barcelona expira no final daquele ano.

Relatórios recentes afirmaram que o Circuito de Barcelona-Catalunha começaria a compartilhar um lugar no calendário com o GP da Holanda em Zandvoort, embora os organizadores da corrida na Holanda tenham se distanciado da ideia.

Um problema em potencial com o plano de Domenicali são os contratos já mantidos por muitos circuitos europeus, enquanto o futuro financeiro de algumas dessas pistas depende da realização de uma etapa da temporada de F1 anualmente.

Silverstone, Hungaroring e Red Bull Ring têm contratos que se estendem até a década de 2030, por exemplo, embora Spa-Francorchamps, Monza, Zandvoort e Imola tenham seus contratos encerrados após 2025. Mônaco também só tem contrato para o próximo ano, mas há poucas chances de uma das corridas mais icônicas da F1 ter que dividir seu espaço.

Por outro lado, como a categoria está em alta em termos de interesse e receita, muitos locais estão ansiosos para obter uma fatia da ação, adicionando uma corrida própria ao calendário.

Ação na pista de Eau Rouge Foto de: Erik Junius

Uma segunda corrida na Arábia Saudita, no circuito de Qiddiya, atualmente em construção, um retorno à África, com Ruanda sendo cogitada como um local em potencial, e o já mencionado potencial retorno do GP da Argentina são apenas alguns dos locais que poderiam estar de olho em um lugar se e quando a temporada europeia for truncada.

O atual Acordo Concorde, em vigor até o final de 2025, permite 25 corridas por ano na temporada de F1, mas Domenicali está satisfeito com 24 por enquanto

"Acreditamos que o equilíbrio que temos em termos de números é o correto, portanto, 24 é o número equilibrado que consideramos correto", acrescentou o CEO. "Acredito que todas as propostas que estão chegando à nossa mesa estão apenas nos dando a possibilidade de fazer escolhas ainda melhores para o nosso futuro".

"Portanto, como sempre, precisamos ser equilibrados, sabendo que não podemos seguir apenas a proposta financeira direta pura, porque isso é diferente de região para região, mas cabe a nós propor aos nossos acionistas a escolha certa".

"Acho que estamos em um bom momento para garantir que a estratégia para o futuro seja ainda mais forte, e é por isso que estamos tão confiantes no fato de que isso ajudará a melhorar nossa plataforma no esporte, na perspectiva social e comercial", conclui.

